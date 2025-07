› Censura explícita en Campeche

Ahora sí, nos alertan, la censura explícita se impuso en Campeche, derivada de una denuncia penal presentada por la gobernadora Layda Sansores. La resolución de la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz no deja lugar a la interpretación. Un interventor nombrado por el Tribunal Superior de Justicia debe revisar los contenidos del diario Tribuna referentes a la mandataria, para autorizar o no su publicación. También debe acompañar al exdirector del medio, Jorge Luis González Valdez, cuando acuda a programas o conceda entrevistas, para supervisar sus declaraciones. Periodistas veteranos sólo recuerdan algo similar en los años 60, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuando censores de Gobernación acudían a las redacciones de los periódicos, para revisar lo que se publicaría al día siguiente. Hay ya incluso morenistas que claman porque alguien le ponga un freno a los excesos de Layda, pues su autoritarismo extremo afecta la imagen del guinda a nivel nacional. Veremos.

› Arropo y desarropo

Y fue la bancada de Morena en el Senado la que ayer salió a dar un espaldarazo a su coordinador, el senador Adán Augusto López, ante lo que catalogó como un “golpeteo mediático orquestado desde la oposición y los medios a su servicio”. Los guindas de esa manera extendieron un arropo a quien fuera secretario de Gobernación y corcholata en la carrera por la Presidencia dentro de Morena. Sin embargo, nos hacen ver que ante ello quien quedaría un poco desarropado es el actual gobernador morenista de Tabasco, Javier May, pues fue en su entidad que se determinó proceder contra quien fuera secretario de Seguridad en la pasada administración, Hernán Bermúdez Requena, por sus presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado. Incluso el secretario de Gobierno de ese estado, José Ramiro López Obrador, destacó hace unos días que estuviera saliendo “toda la pudrición”. Uf.

› Gentrificación, medidas y mensajes

Y nos anticipan que seguramente será encendido y no estará exento de polémicas el debate que arrancó ayer en la Ciudad de México y que derivará en regulaciones y medidas para frenar la gentrificación. Una de las voces que ayer planteó inquietudes al respecto fue la del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. “Tenemos que revisar cuál va a ser el alcance de la propuesta, nos preocupa —por lo menos en lo personal me preocupa— que el tema de la regulación de los precios de la renta tenga un impacto negativo en el mercado inmobiliario. El panista planteó su rechazo al aumento desorbitado de las rentas, pero también recalcó: “Nada más que no se le vaya a meter la mano al mercado y se mande una señal que paralice la inversión”. Ahí el dato.

› Machismo parlamentario

Nos hacen ver que el diputado federal Ernesto Prieto se metió en camisa de 11 varas con sus declaraciones contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García. Y es que, en su exigencia de transparencia por los contratos con la empresa Seguritech —vinculados indirectamente al caso de una casa arrendada—, decidió lanzar adjetivos como “cínica” y “desvergonzada”, palabras que más que cuestionamiento político, suenan a descalificación sexista. El punto, nos dicen, es que ese tipo de expresiones ya han sido sancionadas por el Tribunal Electoral como violencia política de género. Así que habrá que ver, porque en una de ésas el tiro le sale por la culata, pues en lugar de exhibir a la mandataria, acabó exhibiendo, por la facilidad con que maneja esos epítetos, su propio machismo parlamentario, nos comentan.

› Coyotes con “fuero” político o familiar absténganse

Nos platican que ayer salió otro regaño desde Palacio Nacional hacia el movimiento de la Cuarta Transformación, en donde algunos liderazgos fueron mencionados por el procurador federal del Consumidor, Iván Escalante, quien reveló haber sido abordado por legisladores del movimiento oficialista para gestionar favores. Aunque sobre el tema la mandataria ya no ahondó, sí dedicó unos minutos de su conferencia para decir que ni a su familia le tiene permitido acercarse a servidores públicos, por lo que remarcó su desaprobación a la tentación de servidores públicos por incurrir en tráfico de influencias: “Cualquier legislador, presidente municipal, primo, hermano, cuñado, amigo, amigo lejano, conocido, que quiera hacer una gestión a nombre de alguien, no debe ser. Y segundo, menos si hay una instalación que está funcionando mal, que Profeco, dentro del marco de la ley, decide suspender”. ¿Alguna duda?

› Reclamo de la Catedral

Y la que alzó la voz fue la Arquidiócesis de México en torno a la proyección del videomapping “Memoria Luminosa”, que se realiza en las fachadas de Palacio Nacional, pero también de la Catedral Metropolitana. Y es que la Iglesia católica lamentó que durante ese espectáculo sean mostradas “diversas leyendas e imágenes que hieren y lastiman profundamente la fe y los principios fundamentales” de los católicos. Lo anterior, aclaró, porque a lo largo de 60 minutos que dura la proyección, donde se hace un recorrido por 700 años de historia de la Ciudad de México, un fragmento con ocho segundos de duración proyecta en los muros de la Catedral la leyenda: “Aborto seguro”, mientras en audio expresan: “Se conquista el derecho a interrumpir legalmente el embarazo y se celebra la diversidad en la marcha del orgullo gay”.