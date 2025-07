› Chaporregidora en BCS

Vaya escándalo el que se generó ayer en Baja California Sur, cuando circularon en redes sociales fotografías en las que se ve a la regidora de La Paz por el PVEM, María del Carmen Aguilar Mendoza, con una camiseta en la que aparece una imagen que hace alusión a Joaquín El Chapo Guzmán. Una de las fotos corresponde a una jornada de reforestación realizada el 11 de este mes en la colonia Solidaridad, a la cual María del Carmen llegó con una camiseta de color negro y una enorme estampa de “Superchapo Bros”, con el rostro del narco montado sobre la figura del personaje de los videojuegos. En otra foto se ve a la regidora con la misma prenda, pero ahora en una reunión de trabajo, en la Sala de Cabildo. La regidora, por cierto, enmudeció ante los reclamos que recibió en redes sociales por hacer —le decían— apología del delito. Uf.

› Amenazas y consecuencias

Vaya amenaza la que, se denunció en las benditas redes, lanzó una funcionaria de la Junta Municipal de Aguas del municipio de Celaya. En un video que, para variar, se hizo viral, aparece el momento en el que la servidora pública tiene una discusión aparentemente con un comerciante que la va siguiendo. “Con tu comercio, a mí me cuesta dos mil pesos que te desaparezcan”, se escucha que le advierte, mientras le apunta con el dedo. Por supuesto que ha generado indignación, pues la funcionaria con mucha facilidad se refiere a una acción que apela a una conducta violenta y grave. Por lo pronto, el municipio guanajuatense difundió un comunicado en el que advierte que “el ayuntamiento no tolerará acto de violencia, intimidación o prepotencia por ninguno de sus colaboradores, por lo que inició el proceso de baja para la separación del cargo de la persona señalada”.

› Resultado en Jalisco

Algo para destacar, nos comentan, es la detención del presunto feminicida de Karla. Se trató de un crimen ocurrido el pasado 12 de julio en Guadalajara que causó gran conmoción, por la sangre fría con la que actuó el victimario. Ese día, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, prometió que pronto sería capturado el responsable. Ayer, nueve días después de cometido el feminicidio, fue capturado Kevin “N”, El Chon, como el posible autor del mismo. Dicen los que saben que la aprehensión no hubiera sido posible sin la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia de Jalisco y las de la Federación, desde donde se pusieron en marcha varias técnicas de inteligencia, que permitieron ubicar al homicida en una casa ubicada en el domicilio de Tonalá. En Jalisco, nos dicen, se dio un gran golpe, como los que muchos quisieran ver en otras entidades que cuentan con todo el respaldo del Gobierno federal, pero que de plano no dan una.

› Mexicanos en Alcatraz de Caimanes

Y nos piden no perder de vista el caso de dos mexicanos que fueron detenidos en Estados Unidos y enviados a la cárcel conocida como Alcatraz de Caimanes. Se trata de Carlos y Alejandro González, quienes fueron detenidos en Orlando. El primero estaba de vacaciones con una visa de turista y del segundo se sabe que está casado con una ciudadana estadounidense y fue aprehendido al tratar de visitar a su hermano. En esas detenciones se han reportado una actuación anómala y una posible violación a los derechos civiles de los connacionales, ya que la prisión donde se encuentran no pertenece al gobierno federal (ICE), sino al estado de Florida, por lo que aún no cuentan con número de “alien”, ni de caso, impidiéndoles el acceso a una defensa adecuada. El caso de los hermanos, sobre todo su atención y resolución, puede ayudar a dar credibilidad al programa de apoyo con abogados que echan de menos los paisanos en EU, nos comentan.

› Téllez, frontal

Y la que se lleva fuerte es la senadora Lilly Téllez. Y es que la panista ya bautizó a la petista Diana Karina Barreras como “diputada changoleona”, debido a las sanciones que la legisladora solicitó contra una ciudadana que la criticó en redes. “Es la versión femenina de Gerardo Fernández Noroña”, dijo la panista, al recordar que el todavía presidente de la Mesa Directiva del Senado obligó a un ciudadano a ofrecerle una disculpa pública tras registrarse un incidente con él en el aeropuerto. “Esa diputada changoleona, en su vulgar prepotencia, cometió un abuso de poder brutal en contra de una ciudadana. La obligó a ofrecerle disculpas durante 30 días consecutivos, tomar un curso y leer sobre ideología de género, pagar una multa y permanecer año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas”, resumió Téllez. “Todo porque la acomplejada de Diana Karina quiere trato de zarina”. Uf.

› Noroña contra la prensa

Y fue el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien en su afán por defender al coordinador de Morena en la Cámara alta, Adán Augusto López, se lanzó frontal contra los medios de comunicación, nos comentan. Los acusó de ser laxos y suavecitos con la oposición, a la que, afirmó, le están haciendo la tarea, mientras que contra cualquiera de los integrantes de la Cuarta Transformación son terriblemente inquisitivos y “filositos”. No buscaba quién se la hizo, sino quién se la pague, se dijo entre las voces que corrían en los pasillos senatoriales. Inclusive, en un tono muy particular, Fernández Noroña publicó en su cuenta de X una imagen con dos cajas de té de tila-pasiflora-manzanilla, las cuales, aseguró, se las iba a regalar a dos compañeros de la prensa. “Hoy prescindo de dos de mis valiosas cajas de tés, para un par de compañeros de la prensa”, escribió con mofa. ¿Qué tal?