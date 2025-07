México violó los acuerdos

México podría regresar a categoría dos por no cumplir con los estándares internacionales en seguridad aérea. Lo que implica que aerolíneas mexicanas no puedan abrir nuevas rutas o aumentar vuelos hacia Estados Unidos. El aeropuerto que no se construyó, pero que seguiremos pagando los mexicanos hasta 2047. Y lo pagamos con cada uno de los boletos de avión que compramos para utilizar el AICM. La TUA, que es la tarifa de uso del Aeropuerto capitalino, es la más costosa de las terminales aéreas de Latinoamérica, Estados Unidos o Europa. La TUA generalmente se utiliza para darle mantenimiento a los aeropuertos. En México no, y es que, tras la cancelación en 2018 del aeropuerto de Texcoco (foto), que tenía ya más del 30% de avances y contratos firmados, esos contratos se tuvieron que pagar como si se hubiera terminado la obra. Para financiar el nuevo aeropuerto de México, se emitieron bonos internacionales por 6 mil millones de dólares respaldados por la TUA del AICM. Así que la TUA del AICM está comprometida hasta 2047, para terminar de pagar un aeropuerto que no se construyó por un capricho de un expresidente.

Foto›Especial