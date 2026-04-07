› Ahí está el detalle

Y fue la ministra María Estela Ríos quien justificó ayer así su voto en el asunto en el que la Corte avaló que la UIF pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial: “Las limitaciones al derecho de la propiedad hace tiempo que ya están reconocidas no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque debe prevalecer una situación de equilibrio entre el interés privado que parte del derecho de propiedad, derecho de propiedad que desgraciadamente no todos disfrutan, porque no todos tienen una cuenta bancaria que pueda ser bloqueada. Entonces, perdón, pero defender como si fuera un derecho universal el derecho de propiedad que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad y no es absoluto ese derecho de la propiedad desde hace ya tiempo”. Hay quien señala que las disertaciones sobre asuntos jurídicos no suele entenderlas cualquiera y otros que la ministra como que cantinfleó. Aunque a lo mejor no fue ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ahí está el detalle. Uf.

› Pedrada contra Piedra

No gustó nada entre los partidos de oposición, particularmente a Movimiento Ciudadano, el que un organismo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apareciera el fin de semana para tratar de dar soporte y justificación a la decisión del Gobierno de rechazar el informe que presentó el Comité de Desaparecidos de la Organización de las Naciones Unidas. Así que ayer, nos comentan, se supo que la diputada Laura Ballesteros mandó una carta a la ombudsperson, Rosario Piedra, en la que le hace una petición y un aviso, tras señalarle que la CNDH a quien debería acompañar es a las víctimas de desaparición y a sus familias y que la actitud que ha asumido es de solapamiento a las autoridades que atribuye a su vinculación con el partido Morena. Para no ir tan lejos, la petición de la legisladora naranja, a la que por cierto se han empezado a sumar posiciones similares, nos aseguran, es que Piedra Ibarra renuncie. En tanto que el aviso no es otro sino el de que iniciará un procedimiento de juicio político a fin de restituir la efectividad y autonomía de la Comisión. Uf.

› Velasco toma el control

Nos hacen ver que la maquinaria que mueve la política exterior de nuestro país no se detuvo ni entró en receso tras el switch que anunció el Gobierno federal la semana pasada, con la salida de Juan Ramón de la Fuente. Mientras espera su ratificación en el Senado de la República —algo que, dicen, podría ocurrir este mismo martes—, el relevo propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum, Roberto Velasco, celebró una reunión vista por algunos como el inicio factual —aunque no formal— de sus funciones al frente del despacho de la Cancillería. Dicen que Velasco sentó al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, primero, para dejar en claro que la política exterior no conoce de pausas y que requiere de continuidad y certeza, más cuando hay momentos de agitación allá afuera. Aún sin el sello en el bolsillo, pero sí con cuaderno en mano, Velasco revisó el estado de cada área de la dependencia a la que de todas maneras pertenece y, comentan, también aprovechó para fijar las líneas que guiarán la nueva etapa. La propia SRE indicó que aquella reunión permitió “dar seguimiento a los avances” y “ordenar los temas estratégicos bajo una nueva conducción”.

› Carta a los Reyes

Más que los bloqueos carreteros a escala nacional per se —que finalmente no ocurrieron como se había anunciado, al menos hasta ayer—, llamó la atención el cruce de señalamientos entre organizaciones inconformes —transportistas y campesinos— y el Gobierno federal. Desde el discurso oficial: los tintes partidistas en algunos liderazgos gremiales que empañan la protesta; desde la trinchera de inconformes: rechazo al argumento sobre que hay avances en seguridad, negación a la idea de que la protesta está politizada y un renovado pliego petitorio que las autoridades ven más como una carta a los Reyes Magos, que incluye anular el IEPS al diésel, una fiscalía especializada en delitos contra el transporte de carga; detener importaciones de granos —incluso a pesar del T-MEC—, precios de garantía para que productos agrícolas generen ganancias, relanzar una banca de desarrollo para el campo y liquidar subsidios pendientes, entre otros puntos a los que la Federación respondió, si bien no con un ‘No’ rotundo, con el llamado a entender que, aunque hay disposición para atender problemas, los recursos públicos no son infinitos. Pendientes.

› Confían en el proceso

Dicen que aun cuando no faltó quien acusara mano negra en la ruta para designar a los próximos tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, una importante mayoría de aspirantes que acudió ayer a presentar su examen de aptitudes a la Cámara de Diputados llegó al recinto legislativo con la fe en que hay igualdad de condiciones para que todas y todos puedan ocupar una silla en el Consejo General del INE, incluso repitiendo aquel lugar común en los libros de autoayuda: “confiar en el proceso”. Al menos en lo que se pudo ver, las y los más de 300 candidatos presentaron su prueba de opción múltiple en medio de controles estrictos: no ingresar al salón con celular, tableta o equipo electrónico, vallas metálicas y vigilancia extrema para que cada uno se mantuviera en silencio, todo encaminado a que nadie piense en la posibilidad de que hay “dados cargados”. Y hablando de estas sospechas, tampoco pasó desapercibido el perfil de Flavio Cienfuegos, postulante señalado públicamente como cercano a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien al concluir el examen, si bien no negó que trabajó de cerca con Taddei, rechazó que fuera él un favorito en la contienda.

› Alerta por “sueros vitaminados”

Y nos piden no perder del vista el caso de las seis muertes que se presentaron en Sonora tras la aplicación intravenosa de “sueros vitaminados”, en este caso por parte de un médico privado. Y es que quienes conocen de esos temas, nos hacen ver, podría tratarse de una práctica que no sólo se da en ese estado sino en todo el país. En el caso ocurrido en un local en Hermosillo se ha sabido que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios aseguró medicamentos, soluciones y sustancias diversas para analizarlas y determinar cuál es su composición. Además, ya se busca al médico que aplicó los tratamientos. Por lo pronto, con mucha oportunidad y antes de que lo hiciera cualquier autoridad, el doctor Alejandro Macías difundió un video en el que lanza una alerta. “Las terapias de sueros vitaminados no tienen sentido y son un riesgo pues atraviesan las barreras naturales de defensa del organismo, por lo que pueden ocasionar complicaciones locales o generales que pueden poner en peligro la vida. No vale la pena el riesgo”, ha señalado.