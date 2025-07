“Detención de El Mayo cambió la historia del narcotráfico en México”

Hoy se cumple un año de la llegada de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos, junto a Joaquín Guzmán López, tras una operación de inteligencia de ese país, por la cual el Gobierno de México sigue pidiendo información.

Hoy, Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López son testigos protegidos, y El Mayo Zambada podría estar en un proceso similar.

Zambada ha hecho públicas dos cartas, una en la que narra cómo fue “secuestrado” y la otra donde amenazó con afectar la relación México-EU, si las autoridades mexicanas no logran que lo regresen a nuestro país.

Hay un antes y un después en aquel 25 de julio del 2024 en la historia del narcotráfico en México y en la relación bilateral con Estados Unidos.

Esta semana platicamos con el periodista y analista Jorge Fernández Menéndez (JFM), quien nos cuenta cómo ha cambiado la historia desde esta detención y qué es lo que podríamos ver en un futuro.

JFM: Tenemos información fragmentada de lo que sucedió hace unos años. Lo que nos tiene quedar claro es que la llegada de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López a EU, es que forma parte de una operación de inteligencia, así hay que calificarla, de EU. En México, no sabemos exactamente qué sucedió. Ayer mismo la Presidenta Sheinbaum decía que todavía están esperando que le manden la información. No se la van a mandar. Evidentemente, lo que tenemos y lo que sabemos, y a partir de eso tenemos que trabajar, es que Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López, son ya los dos son testigos protegidos de EU y que El Mayo Zambada podría estar en ese tránsito.

Bibiana Belsasso (BB): ¿El Mayo Zambada si, como él mismo dijo en una carta, que había sido secuestrado y enviado a EU, aun llegando allá de esa manera, se podría acoger al programa de testigos protegidos?

JFM: Sí, en cualquier momento y de cualquier forma te puedes acoger al sistema de testigos protegidos. Primero es ver qué tipo de información vas a dar, ése es el primer punto. Y el segundo punto es que Estados Unidos o la justicia de ese país, en este caso, te acepte o no. Hay que recordar, todo el mundo habla de la primera carta, pero yo creo que lo importante es la segunda carta, cuando él pide que sea regresado a México y que el Gobierno mexicano lo traiga de regreso porque si no, dijo, va a tener que hablar y va a destruir la relación del Gobierno mexicano con Estados Unidos. Es una amenaza, un chantaje directo, como todos sabemos. Eso no ocurrió. No regresó, no lo van a regresar. No sabemos si el Gobierno mexicano lo pidió o no. Está la posibilidad de que le puedan dar una condena a muerte si se lo declara culpable. Es muy remoto, hay que decirlo, porque en Nueva York es muy difícil que se aplique una condena a muerte. ¿Pero cómo va a ser juzgado? Con la ley que es antiterrorista, todo puede pasar. La posibilidad legal existe.

Ismael Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, tras su captura en 2024. Fotos: Especial

BB: El Mayo, lo que dijo en su primera carta, pareciera que es verídico conforme se han ido desarrollando la historia que conocemos. Con su segunda carta, como él dice, ¿si podría poner a temblar al Gobierno de México?

JFM: Lo que pasó realmente con Zambada y lo que dice en su primera carta, no lo hemos comprobado, porque una de las grandes fallas que hay en todo esto es que durante un año el Gobierno mexicano no ha podido investigar en forma autónoma qué pasó. No nos ha dado una versión real de qué pasó, más allá de lo que dice el propio Mayo. No sabemos, por ejemplo, ya que fue asesinado Héctor Melesio Cuén, supuestamente en esa reunión, ¿qué es lo que sucedió? ¿Quién es el responsable de la Fiscalía de Sinaloa de haber hecho un montaje con el asesinato de Héctor Melesio Cuén? No sabemos si el gobernador Rocha fue o no fue a esa reunión con El Mayo, si estaba convocado o no, si todo era una trampa. No sabemos por qué El Mayo iría a una reunión de estas características prácticamente sin custodia. La verdad, no lo sabemos.

Y me asombra que la Fiscalía General de la República, en todo un año, en hechos sucedidos en México, en Culiacán, y después, con todo lo que sucedió después en Culiacán, con la enorme cantidad detenidos, con los operativos, con los elementos desplegados en Culiacán, no podamos tener una versión completa de lo que ocurrió aquel 25 de julio. Paradójicamente, la única carpeta de investigación abierta es contra Joaquín Guzmán López por traición a la patria, por supuestamente haber secuestrado un nacional y llevarlo a Estados Unidos.

Si no sabemos lo que sucedió, me parece medio banal haber abierto una investigación de este tipo. No sabemos, en serio, quizás lo más evidente, si dan por buena la versión de que a Melesio Cuén lo mataron en ese encuentro y de que se llevaron a El Mayo Zambada, Después vimos esa misma noche un video donde la Fiscalía de Sinaloa decía que a Melesio Cuén lo habían matado en la noche, en una gasolinera.

BB: Un video apócrifo, un video presentado por la propia Fiscalía.

JFM: Si es hecho por la propia Fiscalía, tiene que haber responsables en la Fiscalía. A la fiscal en ese momento simplemente se le pidió que se fuera, y no hemos vuelto a saber de ella. Si le creemos a Zambada su versión, que sus custodias eran solamente dos personas, que además eran comandantes de la Policía Judicial del estado de Sinaloa, no aparece ninguno de los dos, no han aparecido sus restos.

¿Es así? ¿Realmente eso ocurrió? ¿Fueron muertos? ¿Quién se los llevó? ¿Cómo se los trasladó? Son demasiadas preguntas que no tienen ninguna respuesta, y que eso no tendría que ser responsabilidad de que nos informe o no EU, sino de que nuestras propias autoridades hayan investigado, hubieran investigado el tema para darnos una información fehaciente de lo que sucedió en territorio nacional.

BB: ¿El 25 de julio del 2024 cambió la historia del narcotráfico en México?

JFM: Yo creo que cambió la historia del narcotráfico. Se reconfigura el narcotráfico, se pone en evidencia la política de “abrazos y no balazos”, se cuestiona seriamente toda la política seguida por López Obrador en relación con el narcotráfico, se exhibe que las autoridades estadounidenses no tenían confianza ni tienen confianza en López Obrador. Por eso todavía no tenemos esa información. Y por sobre todas las cosas, no es que se comienza a disputar Culiacán semanas después entre Los Chapitos y los sucesores de El Mayo. Lo que tenemos es una reconfiguración del narcotráfico en México que todavía no sabemos cómo va a concluir, pero que va a ser un mundo completamente diferente al que teníamos.

BB: ¿Qué es lo que veremos en este próximo año?

JFM: Habrá que ver qué posición toma el Gobierno de México, pero sin duda lo que veremos, sobre todo el próximo año, lo que queda de éste y el próximo año, en el 2026, va a ser un endurecimiento cada vez mayor del Gobierno de Estados Unidos para presionar al Gobierno de México para que se desmantelen las estructuras políticas y de complicidad con el crimen organizado en sus distintas vertientes. Estoy convencido de que ése va a ser el tema.