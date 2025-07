› Rosa Icela en la Nunciatura

Relevante, nos comentan, la visita que hizo ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la Nunciatura Apostólica. Y es que en ese lugar se reunió con Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales del Vaticano que se encuentra de visita en México. “Agradecemos la reunión fraterna y cordial”, refirió la funcionaria en un mensaje que publicó en sus redes sociales, en el que también agradeció a la anfitriona del nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri. Es sabido que la titular de Segob ha venido gestionando la posibilidad de que el Papa León XIV realice una visita a México, por lo que uno de los asuntos tratados podría haber sido ése, nos comentan. Por cierto que llamó mucho la atención la salida de la funcionaria de la casa de la Nunciatura, porque la hizo a bordo de una motocicleta. Iba en la parte trasera, con chamarra y casco rosa. Ahí el dato.

› Fundación Politécnico: ¿del servicio al saqueo?

No pasó desapercibido, nos comentan, un desplegado que publicó la Fundación Politécnico en el que expresa una serie de inconformidades. Sin embargo, quienes conocen del caso, nos hacen saber que esta molestia deriva de la decisión del Instituto Politécnico Nacional de romper relaciones y convenios con esta agrupación, luego de que esta última fuera señalada por operar con opacidad y sin ningún tipo de control. Nos piden echar un vistazo a los abajo firmantes entre quienes se encuentra Jorge Jiménez, actual presidente de la fundación y padre de la diputada morenista Gabriela Jiménez a quien han ligado con personajes oscuros. Otro nombre cuestionado es el de Vicente Gutiérrez Camposeco, líder de la Canaco CDMX, quien ha sido priista y ha tenido, y no por poco tiempo, peso en decisiones de la misma. Salta entre la comunidad y los directivos del Poli la perpetuación que se da de personajes en una organización en la que se mueven millones. Pendientes.

› ¿Garduño no lo vio salir?

Nos cuentan que Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración, le reza a todos los santos para que nadie le pregunte si sabe algo del momento en que el extitular de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez salió del país. Hasta donde se sabe, el exmando dejó el territorio nacional entre enero y febrero de este año, cuando Garduño aún estaba al frente del INM. Si salió con pasaporte en mano y el Instituto no tiene registrado a dónde fue, malo. Y si lo hizo en forma irregular, peor, pues burló los controles que debería tener el organismo bajo la responsabilidad de Garduño. Hay quienes creen que no sería mala idea que quienes buscan a Bermúdez por mar y tierra le preguntaran al exfuncionario si supo algo de su huida del país o, si como en el caso de El Mayo Zambada, el presunto integrante de La Barredora, dejó el territorio nacional sin que se diera por enterado el organismo responsable de la política migratoria del país.

› Indignación en Veracruz

El asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, en Veracruz, provocó una ola de indignación y de reclamos hacia quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población en esta entidad. Y no es para menos, nos dicen, pues se trata de una profesora de la tercera edad que se dedicaba a manejar su taxi para obtener ingresos extra y se negó a pagar cuotas a los extorsionadores. La docente fue secuestrada el pasado 18 de julio en la cabecera municipal de Álamo, a la vista de todos, como si se tratara de algo normal. Días después fue obligada a grabar un video, en el que pide a los trabajadores del volante pagar a los extorsionadores, para que no les pase lo que a ella. La gobernadora Rocío Nahle se refirió al caso en días pasados, aunque con reservas “por razones de seguridad”. Ayer fue hallado su cuerpo y la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández, prometió que no habrá impunidad. Atentos.

› Alta aprobación de las FA

Nos piden no pasar por alto algunos datos de la ENSU del Inegi, en especial los que hablan de la evaluación que los ciudadanos hacen de las instituciones encargadas del orden. La Secretaría de Marina, con 87.5 por ciento de aprobación. Le siguen la Fuerza Aérea Mexicana, con 84 por ciento y el Ejército, con 83.1. También en muy buen sitio, está la Guardia Nacional, con 72.5 puntos. Ah, pero el problema empieza cuando se llega a las corporaciones civiles. Las policías estatales y municipales están reprobadas, pues las primeras obtuvieron 52.4 por ciento de aprobación y las segundas, 46.4. Estos datos, consideran los analistas, revelan que, en general, los gobiernos estatales y municipales poco o nada han hecho por fortalecer a sus cuerpos de seguridad, pues les resulta más sencillo dejar toda la responsabilidad en manos de la Federación. Pero, el no jalar parejo, nos comentan, tiene sus consecuencias.

› “¿Por qué a uno sí y a otro no?”

Y hablando de las polémicas declaraciones del Chicharito Hernández y de las consecuencias que éstas le están acarreando, fue la diputada de Movimiento Ciudadano Ivonne Ortega la que hizo ver que en los señalamientos y críticas que ha hecho contra este futbolista el partido guinda está aplicando un doble rasero. “Resulta muy contrastante que desde Morena se hayan manifestado en contra de los comentarios misóginos de Chicharito, y que sobre Cuauhtémoc Blanco, otra figura del futbol con una denuncia grave, no hayan dicho ni hecho nada”, advirtió la emecista en un mensaje en “X”, en el que también agregó: “¿Por qué a uno sí y a otro no? Como lo dijo la Presidenta: ‘reconocer a las mujeres como personas con todos sus derechos pasa por garantizar el acceso a la justicia’”. El caso del exgobernador de Morelos sigue representando un lastre y quita fuerza a los posicionamientos de Morena en favor de las mujeres, nos comentan.