› Diplomacia y cabeza fría

Difícilmente, nos dicen, alguien podría regatear el mérito de la Presidenta Claudia Sheinbaum al lograr que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, aplazara 90 días la entrada en vigor de aranceles de 30 por ciento. Un dato a destacar es que, mientras varios jefes de Estado han optado por el choque frontal con el magnate, la apuesta de Sheinbaum ha sido la negociación y la cabeza fría. Y, como ella misma comentó ayer, esa estrategia le ha funcionado. Si bien aún no se conocen del todo los alcances de las “letras chiquitas” del acuerdo, como la eliminación por parte de México de todas las barreras comerciales no arancelarias, aplazar la medida que estaba prevista para hoy durante tres meses es un gran logro, pues esta pausa permitirá avanzar hacia mejores condiciones en la relación bilateral. Morena cerró filas con la Presidenta y la oposición lanzó tímidas, casi imperceptibles y muy forzadas, críticas. Claro, no tenían con qué.

› Los que sí y los que no estuvieron

Nos recomiendan no perder de vista el dato de quiénes acompañaron a la Presidenta Sheinbaum durante la llamada que sostuvo ayer con Donald Trump. Muy sonrientes estuvieron en la mañanera los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco. Los analistas vieron en esto el mensaje de que fueron ellos también quienes estuvieron involucrados en todas las arduas negociaciones previas a esa llamada clave, que llevó al aplazamiento de los aranceles de 30 por ciento previstos para hoy. Quedó claro que hubo servidores públicos, incluso algunos con tareas relacionadas, que quedaron marginados de todo este proceso de cabildeo que culminó con la pausa anunciada ayer. Hay quienes creen que este capítulo ayudó a reposicionar a algunos personajes involucrados en la política exterior, mientras que a otros los colocó en su justa dimensión. ¿Será?

› Se va Iberdrola y llega Cox

Otra buena noticia para empezar el fin de semana es la decisión de la empresa Cox de comprar los activos de Iberdrola, en una operación estimada en cuatro mil 200 millones de dólares. Ayer, la Secretaría de Energía, que lleva Luz Elena González, reconoció y se congratuló por el interés de Cox en adquirir las 15 centrales eléctricas de Iberdrola, con una capacidad instalada superior a dos mil 600 MW, así como un portafolio de generación superior a 20 TWh anuales. Cox, de origen español, al igual que Iberdrola, anunció inversiones estratégicas por más de 10 mil 700 millones de dólares en México para el periodo 2025-2030, con el apoyo de Citi, JP Morgan, Bank of America, BBVA y Santander, lo que analistas financieros ven como una muestra de la confianza de los inversionistas en nuestro país. La semana pasada causó preocupación el anuncio de que Iberdrola se iría de México. Pero la decisión de Cox de comprar toda su infraestructura hizo recuperar el optimismo. Ahí el dato.

› De esto no hablará Layda

Nos adelantan que hoy, cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presente su Cuarto Informe, no hablará de Susan Saravia, quien fue víctima de una violación tumultuaria por parte de tres jóvenes ligados a Morena y con familiares en el Gobierno y en la Fiscalía estatal. La mandataria no explicará por qué se niega a recibir a la muchacha y a su madre, quienes sólo desean pedirle que no haya impunidad. Layda, nos aseguran, tampoco hablará de la persecución de su Gobierno en contra del periódico Tribuna de Campeche, al que una jueza ordenó entregar los datos de su comunity manager, para revisar los contenidos antes de que sean publicados. Esta censura explícita, sin lugar a interpretaciones, se da precisamente en la víspera de su informe, como para que el evento no se vea manchado ni con el pétalo de una crítica. Son tantos los temas de los que doña Layda no hablará, nos dicen, que resulta totalmente irrelevante lo que sí dirá. Uf.

› Gana puntos titular de Sectur

Quien se anotó varios puntos al finalizar julio fue la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. Resulta que, al inicio del mes, la funcionaria originaria de Tlaxcala firmó un acuerdo de cooperación con el sector naviero. Entre lo relevante del mismo, nos comentan, se encuentra un mecanismo más ágil de pago de derechos, impulsar la oferta de artesanías a los viajeros y promover que se contrate a un mayor número de marinas y marinos mexicanos. El tema avanzó en el transcurso del mes y el pasado miércoles se llevó a cabo una reunión entre la titular de Sectur, el coordinador de Puertos y Marina Mercante, Fernando Gutiérrez Gallardo, y representantes de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, para dar seguimiento a las acciones de mejora de la calidad en el servicio en este sector del turismo. Ahí se habló de los beneficios que deja al país el arribo anual de tres mil 300 cruceros. Los datos demuestran que el turismo va, como dicen los marinos, ¡Viento en popa!

› A diputado se le fue el avión

Nos cuentan que, a quien “se le fue el avión” fue al diputado federal de Morena, Roberto Domínguez, pues luego de emitir su voto en la sesión de las comisiones unidas de Salud y Seguridad de San Lázaro, olvidó apagar el micrófono de su celular. Debido a esto, las indicaciones que se daban a bordo del avión en el que viajaba el legislador, con destino desconocido, se escucharon durante la sesión. Quedó claro que el legislador “trabajaba” y viajaba a la vez. Y los comentarios, entre lo jocoso y lo puntilloso, no se hicieron esperar. El panista Germán Martínez expresó: “El que anda en el avión, que se le va, que le apague (al audio)”. Otro cuestionó: “Si van rumbo a Europa, apaguen su teléfono”, mientras que otro más, preguntó: “¿Van a Tokio?”, lo que generó carcajadas entre los presentes. Otra diputada tuvo una mejor idea, al expresar: “Mejor donen lo de sus boletos para los medicamentos de los niños con cáncer. Ya les gustó viajar mucho”. Así las cosas.