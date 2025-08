› Otro buen golpe al crimen en CDMX

La detención que anunció ayer Pablo Vázquez, titular de la SSC-CDMX, nos dicen, es de las más relevantes para la capital mexicana. Y es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con Sedena, Marina, GN, FGR y autoridades de Guerrero, logró la detención en Acapulco de Gustavo “N”, El 19, presunto líder de una célula delictiva llamada Los Malportados, así como cuatro integrantes más, dedicados a robo, secuestro y extorsión en cuatro alcaldías de la CDMX, Morelos y Edomex. Nos hacen ver que la relevancia de esta aprehensión es mayor, ya que, por un lado, es resultado de la colaboración interinstitucional, y por el otro, porque la célula de El 19 está relacionada con el asesinato de Milton Morales, el jefe de inteligencia de la policía capitalina en 2024 en Coacalco. En conferencia de prensa, Vázquez indicó que la detención es una investigación aparte de la que el Edomex sigue por el crimen del Jefe Milton; sin embargo, reiteró la colaboración entre dependencias para resolver el caso. Ojo.

› Preocupa “ideologización” en reforma electoral

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Una reforma que define nuestro futuro

Luego de las vacaciones que disfrutaron en Europa, Asia y Estados Unidos, nos piden no perder de vista que los legisladores federales se alistan para, en un mes, arrancar con un periodo legislativo intenso con más de 15 reformas en agenda, entre las que destacan el combate a la extorsión, en materias de salud, bienestar animal y amparo, pero sobre todo, la reforma electoral, la más relevante y también la más mediática, luego de que se anunciara que Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora coordinará los trabajos para dicha reforma. Y es que tanto para expertos como para políticos, la presencia del sobreviviente del movimiento estudiantil del 68 ha despertado más de una preocupación, pues temen que exista una “ideologización” sobre dicha enmienda. Por lo pronto, exconsejeros y exmagistrados electorales van por un diálogo incluyente y una propuesta de seis puntos que, a su juicio, deberá contener la iniciativa, como la designación de los consejeros y magistraturas por el Congreso y no por voto popular. Pendientes.

› Mujeres van por presidencia del Senado

Quienes como dice el dicho “voy derecho y no me quito” en el tema para presidir la presidencia de la Cámara alta, son las mujeres senadoras de Morena. Y es que al interior de la bancada guinda, las legisladoras ya vislumbran quién será la próxima que releve en ese recinto a Gerardo Fernández Noroña el próximo 1 de septiembre. Aunque aún no hay una decisión al interior de esa fracción parlamentaria, la senadora Margarita Valdés destapó a Verónica Camino y a Laura Itzel Castillo como dos fuertes candidatas que, asegura, “cuentan con el respaldo de las compañeras”. Ante los rumores sobre una fractura en el partido guinda por presidir la Cámara alta tras la intención manifestada por Noroña para repetir en el cargo, la morenista asegura que “eso no va a pasar”, pues “hemos pasado batallas duras, como la reforma al Poder Judicial y no nos hemos dividido. Mucho menos una elección de Mesa Directiva va a hacerlo”. Será interesante, nos dicen, cómo se moverán las fichas guindas el próximo periodo legislativo.

› Se entregarán 2 señalados en Campeche

Nos hacen notar que en el caso de violación tumultuaria contra la joven Susan en Campeche por parte de Yeshua “N”, Jorge “N” y Ángel “N”, identificados por ella misma a través de un video que dio a conocer en sus redes, parece que los esfuerzos de la estudiante de derecho para exigir justicia pueden rendir frutos. Y es que luego de que Elizabeth Rodríguez, la madre de la joven de 22 años, pidiera a los agresores que se entregaran, este fin de semana, las madres de Yeshua y Jorge emitieron en comunicados por separado que sus hijos se entregarán a las autoridades, pues, dicen, confían en su inocencia y exigieron a la Fiscalía local un juicio imparcial. Nos piden no olvidar que la batalla legal de Susan no ha sido fácil, pues la víctima ha asegurado que sus agresores tienen contactos en la Fiscalía del estado que gobierna Layda Sansores. Atentos.

› Policía de NL, la mejor evaluada

Nos cuentan que en Nuevo León, quien anda contento por los buenos resultados es el gobernador Samuel García. Y es que a finales de julio, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Inegi nombró a Fuerza Civil de Nuevo León como la mejor Policía del país en niveles de mayor confianza ciudadana y desempeño a nivel nacional. “Ya somos primer lugar en inversión extranjera, empleo, formalidad y seguridad pública. Ésa es la nueva encomienda: mantenernos y seguir mejorando”, destacó el gobernador sobre la distinción. A este logro, nos comentan, se suma el que según una reciente encuesta de un medio local colocó al mandatario estatal con 72 por ciento de aprobación. Nos hacen ver que es el primer gobernador de Nuevo León que logra esta calificación en su cuarto año de Gobierno.

› Le “llueve” por misógino

A quien no le fue nada bien este fin de semana fue al diputado de Morena en BCS Sergio Polanco Salaices. Resulta que el morenista se quiso hacer el chistoso e intentó “bromear” sobre uno de los temas más delicados por su alta incidencia en nuestro país: la violencia contra la mujer. Y es que en redes sociales hubo una transmisión en vivo de una sesión pública del cabildo del municipio Comondú, de ese estado, en el que aparece Polanco y se le ve expresar: “También para las mujeres que son agredidas, por algo las han de agredir, porque a lo mejor son medio gritonas; pero no le hace, hay que apoyarlas, claro que hay que apoyarlas”. ¡Zas! Nos dicen que el comentario causó algo de risa para algunos, pero nada para las mujeres presentes, y mucho menos en redes sociales, donde funaron al legislador local. Fue tal la indignación que causó, que hasta hubo quienes le exigieron dejar el cargo. Ante la presión mediática, Polanco Salaices tuvo que emitir un video en el que ofrece una disculpa y en el que asegura que nunca fue su intención y reiteró su respeto hacia la mujer. Ahí el dato.