› Crisis en Veracruz de infarto

Así que en Veracruz, estado gobernado por la morenista Rocío Nahle, se vive una crisis por el repunte de la violencia en las últimas semanas. Ayer fueron arrojados restos humanos en la carretera Poza Rica-Cazones, en el municipio de Papantla. Y menos de 48 horas antes se registró una riña en el penal de Tuxpan, con saldo de ocho internos muertos. Estos eventos se presentaron cuando aún no se termina de digerir el secuestro y muerte de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, debido a que se negó a pagar el derecho de piso. En este contexto de violencia, ayer arribaron a Coatzacoalcos 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la zona sur, azotada, a decir de comerciantes, por las extorsiones. El despliegue militar, nos dicen, demuestra la disposición de la Federación por colaborar para superar la crisis. Ahora lo deseable es que la administración estatal haga lo que le corresponde. Veremos.

› La reforma que viene

Nos recomiendan no perder de vista ni un detalle de la reforma electoral que se empezó a cocinar con la salida abrupta de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aunque aún no se conocen los detalles, es claro que estarán a revisión los plurinominales y el financiamiento público a los partidos. La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la realización de encuestas, para que no sólo los especialistas o políticos, sino también la sociedad, participe en la discusión. La oposición ya dio las principales muestras de renuencia ante lo inevitable. Es natural. Pero, dicen los que saben, lo que en realidad debe preocupar a las cúpulas de Morena es la resistencia de sus aliados. Durante años, las bancadas del PVEM y del PT en el Congreso se han nutrido fundamentalmente de pluris y de los flujos de financiamiento público, así que, nos dicen, sus dirigentes no aceptarán tan fácilmente perder dinero y espacios de poder. Pendientes.

› ¿Durazo cobija a Bours?

Tras la detención, en Estados Unidos, de Sandra Lucía Téllez, una de las dueñas de la guardería ABC, hay quienes aseguran que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reza al santo de su devoción para que nadie se acuerde de cuando se reunió con el exmandatario Eduardo Bours. El 23 de noviembre de 2022, Durazo abordó una camioneta que era conducida por Bours quien, muy sonriente, le dio un ride al Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón. Ante la polémica, un día después el morenista intentó explicar que se subió al vehículo de Bours, porque gestionaba un terreno para instalar una planta de energía solar en el sur del estado. Dos años y medio después no hay tal planta, por lo que, o fracasó en su petición ante el también empresario, o de plano el día señalado habló de otra cosa con quien, como gobernador, llegó a burlarse de las víctimas de la guardería, al decir que su conciencia estaba tranquila, pues dormía “como un bebito”. Ahí el dato.

› Hugo Aguilar en el Senado

Nos invitan a no perder detalle del primer encuentro que sostendrá el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, con uno de los representantes de otro de los Poderes de la Unión. Este martes, el ministro electo acudirá por primera vez al Senado de la República, donde se reunirá con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López. El encuentro está programado para acordar la logística que se desarrollará en la ceremonia de rendición de protesta que deberán realizar ante el Senado los nueve ministros electos de la SCJN el próximo 1 de septiembre a las 19:30 horas, para que luego se trasladen al Palacio de Justicia, en Pino Suárez, donde a las 22:00 horas se realizará la toma de posesión formal de sus respectivos cargos. El país está entrando en días cruciales, pues se acerca el momento en que se producirá un parteaguas en la historia reciente del sistema de justicia. Pendientes.

› Pedro siendo Haces

Vaya polémica la que desató ayer el coordinador de Operación Política de la bancada de Morena en San Lázaro, Pedro Haces, al hacer comentarios que muchas consideraron machistas y misóginos. “Aquí saludo a cuatro presidentes, que están aquí muy sentaditos, como que no quieren hablar, como que los apantalló tanto viejerío hoy aquí”, expresó el legislador, durante un encuentro con mujeres sindicalistas. El comentario del morenista dejó muda a la mayoría de los presentes, y provocó risas nerviosas a unos pocos. Y como quien no entendió que había cometido un yerro, volvió a decir: “No se hagan chiquitos, son a toda madre el viejerío, no se preocupen”. Estas desafortunadas expresiones hicieron recordar al panista Diego Fernández de Cevallos, a quien muchos morenistas no se quisieran parecer. La pifia de Haces, nos adelantan, le dará armas a los adversarios al bloque político al que el líder obrero pertenece dentro de Morena, que los hay. Veremos.

› Cuevas es… Cuevas

Muchos pensaban que ya habíamos perdido a Sandra Cuevas, pues hacía tiempo que no salía con alguna puntada. Pero ayer, la exalcaldesa de Cuauhtémoc anunció con bombo y platillo que buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y sí, es muy respetable su aspiración, tiene a salvo sus derechos políticos, pero… no tiene partido. La organización México Nuevo, Paz y Futuro no está entre las siete a las que, el pasado 30 de marzo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México les dio su aval para que busquen transformarse en partidos. Bueno, la agrupación encabezada por Ulises Ruiz ni siquiera está entre las que pidieron ese aval. A Cuevas le queda la opción de postularse por la vía independiente, pero para ello no necesita ni membrete ni asambleas. Con la salvedad de que, en caso de que lograra su registro como candidata sin partido, sería fácilmente denunciada por actos anticipados de campaña, por la conferencia-destape de ayer. Uf.