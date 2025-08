Omar Reyes, nuevo titular de la UIF

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Omar Reyes Colmenares, abogado egresado de la UNAM, quien fuera titular de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y colaborador cercano y de absoluta confianza de Omar García Harfuch desde que éste tuvo ese mismo cargo en el gobierno de CDMX con la hoy mandataria, será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El nuevo funcionario, que también fuera Director de la Oficina Central Nacional de Interpol-México, fue reconocido por ella en la conferencia mañanera como un hombre muy inteligente, especialista en labores de inteligencia y con buen perfil, y es considerado como uno de los principales estrategas de investigación del grupo de García Harfuch, que en el sexenio anterior en esta capital, encabezara los principales golpes a las mafias del crimen organizado y ahora, desde la UIF, seguramente hará lo mismo en el manejo de recursos de grupos criminales, “lavados” a través de instancias financieras, de México en EU, denunciadas y sancionadas recientemente por autoridades de ese país.

Dos de los más influyentes diarios de Estados Unidos coincidieron en señalar los graves daños que las acusaciones de corrupción en su gobierno y cárteles mexicanos de la droga, le causan a la Presidenta Sheinbaum en las negociaciones con su homólogo de ese país, Donald Trump, al poner en riesgo los acuerdos comerciales y de seguridad que conjuntamente acuerdan, lo que, sin embargo, ella desestima al insistir en que no va a cubrir a nadie y rechaza que entre ambos mandatarios haya problemas de tensión.

”No es cierto”, respondió en la mañanera de ayer, al ser interrogada sobre lo publicado por The Wall Street Journal y The New York Times, como tampoco que haya un problema de tensión que dificulte el cumplimiento de los acuerdos en temas comerciales y arancelarios y dijo que es como el “invento” de una lista de “los 22 famosos” que están siendo investigados por las autoridades estadounidenses, al recordar que la propia embajada en nuestro país emitió un comunicado para desmentirlo.

Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, advirtió que con el nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Comisión de Reforma Electoral, se desatan los tiempos políticos para la renovación de cargos de elección en 2027, lo que avizora dificultades para mantener la unidad en ese movimiento-partido, que “originará disputas internas insalvables” o lo que es lo mismo, su resquebrajamiento.

Ejecutan con cinco disparos al líder de la CROC en Cancún, Mario Machuca, en el interior de su auto en ese municipio mientras se encontraba en una agencia de autos.