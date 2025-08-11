Relación empresarial México-EU, bajo la tensa evaluación del T-MEC

Ante la complejidad y las tensiones en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, en la puesta en marcha de aranceles, el sector empresarial mexicano tuvo un encuentro de gran relevancia, en la que el invitado principal fue el embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson; esto bajo la sombra que anuncia los preparativos para la próxima evaluación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Francisco Cervantes Díaz, contando con la asistencia de altos representantes empresariales, como Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, así como miembros destacados de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). La cita fue clave para reafirmar la postura del empresariado mexicano, que se mantiene listo y en constante coordinación con el Gobierno federal, mostrando su compromiso con la apertura comercial y la integración del país en las cadenas de valor globales.

En este encuentro con rostros de seriedad, y sonrisas forzadas, se enfatizó la importancia estratégica que representa México en la red global de comercio exterior, sustentada en su adhesión a 14 tratados comerciales con 52 países, deja claro a nuestro país como socio confiable, pero la revisión del T-MEC se da en un escenario que nadie se imaginó, porque hay sectores lastimados por el tema aranceles, incluso pensando en los que podrían venir al finalizar los 90 días que se le dio a México para atender los temas solicitados por la Unión Americana para evitar su aplicación. Hoy el CCE quiere adoptar un enfoque sectorial y técnico para abordar los diferentes temas que se presenten. Esto implica que los sectores específicos, como el acero o la industria automotriz, liderarán las mesas de negociación relacionadas con sus industrias, mientras que el resto del bloque empresarial permanecerá atento y preparado para apoyar y responder según sea necesario. Y, por supuesto, en todas las negociaciones que vienen, tenga la seguridad que México, negocia salir lo menos lastimado posible, porque quien tendrá la balanza positiva a su favor será Estados Unidos.

Quizá el mensaje que se maneje será, que se protegerán los intereses comerciales del país ante eventuales presiones o desafíos, pero la viabilidad del tratado no sólo enfrenta las amenazas de disolución, sino también que aunque se piense que Estados Unidos no está atento a lo que suceda en el país, se equivoca porque ya en la mesa también están las reformas internas en México, como la del Poder Judicial, la eliminación de órganos autónomos y la eventual reforma electoral. Los mismos que asistieron a este encuentro lo confirman, la incertidumbre jurídica ya está presente en los proyectos empresariales, temas que hoy están desincentivando la inversión interna y extranjera directa, un factor crucial para mantener y atraer capital en el país. Ellos, no quieren que se digan sus nombres, ni quieren hacer saber los personajes que está dejando ver estos temas en sus círculos, en sus gremios empresariales, la percepción de estabilidad y confianza, y otros temas, incluso no las conversaciones son sobre la inestabilidad política, y las vacaciones de los nuevos políticos bon vivant.

El deseo es claro, ellos van por hacer lo que les corresponde “fortalecimiento de la relación con Estados Unidos” y de avanzar hacia una estrategia común que proteja y potencie el comercio exterior mexicano. El Consejo Coordinador Empresarial prepara una misión a Washington, en colaboración con el Gobierno mexicano, para antes de que concluya el periodo de 90 días durante el cual Estados Unidos suspendió la aplicación de aranceles a productos mexicanos. La delegación, que será amplia e incluirá a representantes de sectores clave involucrados en la revisión del tratado, buscará entablar diálogo directo con congresistas, funcionarios y contrapartes empresariales en Estados Unidos para defender los intereses nacionales y buscar soluciones que garanticen la continuidad y mejora del T-MEC. Esta misión, cuya fecha se define para antes de septiembre u octubre, refleja el compromiso y la urgencia del empresariado mexicano por mantener un ambiente propicio para la inversión y el comercio. Seriedad y prudencia, reconociendo la complejidad del momento pero también la necesidad imperante de coordinación y estrategia conjunta para proteger el comercio exterior y los intereses nacionales.

Voz en off. El tren México–Pachuca estará listo en el primer semestre de 2027, con un tiempo de traslado estimado en una hora y 15 minutos para 108 mil pasajeros diarios. La Presidenta Claudia Sheinbaum fue testigo de que ya se cuenta con la liberación de la mayoría de los derechos de vía en sus más de 57 kilómetros. La inversión asignada es de 47 mil millones de pesos para la conexión Pachuca–AIFA y 27 mil millones para el tramo Lechería–AIFA…