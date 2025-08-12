De los ingresos (1/2)

Lo que, en la nomenclatura del INEGI, se llama línea de pobreza, mide, para las zonas rurales y urbanas, el precio de la canasta básica alimentaria (que incluye solamente alimentos), y de la canasta básica alimentaria y no alimentaria (que incluye alimentos más otros bienes indispensables), por persona, al mes.

En julio el precio de la canasta básica alimentaria, en las zonas rurales, fue de $1,856.91 mensuales, y en las urbanas de $2,453.34, $596.43 más, el 32.12%. El de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, en las zonas rurales, fue de $3,396.71, y en las urbanas de $4,718.55, $1,321.84 más, el 38.92%. Si sacamos el promedio de las zonas rurales y urbanas tenemos que el precio de la canasta básica alimentaria fue de $2,626.81 y el de la canasta básica alimentaria y no alimentaria de $3,585.95.

Según el artículo 128 constitucional, el salario mínimo debe ser suficiente para que el trabajador y su familia satisfagan adecuadamente sus necesidades en los órdenes material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos que, según el artículo 3 de la misma Constitución, en lo que respecta a la preescolar, primaria, secundaria y media superior, será impartida por el Estado (el gobierno en turno), entendiéndose tal impartición como gratuita para los padres de los alumnos. El salario mínimo, ¿cumple con lo que según la Constitución debe cumplir? ¿Alcanza para todo lo que, de acuerdo al texto constitucional, debe alcanzar? Y si no, ¿podemos calificarlo se inconstitucional? Hagamos cuentas.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Les guste o no les guste

El salario mínimo genera al mes (seis días a la semana por cuatro semanas), es de $11,616,67, que deben alcanzar para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades en los órdenes material, social y cultural (dejo fuera la educación), para lo cual, por lo menos, debe alcanzar para pagar el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria, integrada por bienes y servicios indispensables, de los que nadie debería carecer. El salario mínimo, ¿alcanza para conseguirlo? Sigamos con las cuentas.

El número promedio de integrantes de la familia mexicana es 3.6. El precio promedio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria es de $3,585.95, por lo que se necesitan $12,909.42 para comprarla para cada uno de los miembros de la familia, para lo cual el salario mínimo vigente, $11,616,67, no alcanza, siendo $1,292.75 menor, el 10.01%.

Llegados a este punto puede argumentarse, como lo hacen muchos, que en México ya nadie gana el salario mínimo, y que el mismo solo sirve para establecer multas, lo cual no es cierto. Según los indicadores de ocupación y empleo del INEGI, en junio, el 38.3% de la población ocupada generó hasta un salario mínimo de ingreso, hasta $278.80 diarios. (El 29.8% generó más de uno y hasta dos. El 68.1% de la población ocupada, más de dos terceras partes, generó hasta dos salarios mínimos).

El salario mínimo vigente podría calificarse de inconstitucional porque no alcanza para que el trabajador y su familia compren la canasta básica alimentaria y no alimentaria, mucho menos para que satisfagan correctamente sus necesidades en los órdenes material, social y cultural, pese a los aumentos que se le otorgaron en los últimos siete años, 17.89% en promedio anual, 171.52% acumulado.

Continuará.