una narrativa que patea el bote

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta no va a cambiar su narrativa respecto a la narcopolítica. Va a defender a los suyos mientras no se sepa a ciencia cierta si están involucrados o no.

El tema es de la mayor importancia. El caso Sinaloa le ha abierto grietas al Gobierno lo que ha provocado incertidumbre, con todo y la defensa extrema de la mandataria a personajes que de tiempo atrás se les relacionaba con el narcotráfico. Muchas cosas han pasado en Sinaloa como para no poder relacionar al gobernador, y parte de su equipo, con la delincuencia organizada.

Difícilmente el narcotráfico no tiene que ver en la política en buena parte del país. Tiene razón la Presidenta al pedir pruebas, pero sabe que van a llegar tarde que temprano y podrían venir acompañadas de nuevas acusaciones a personajes, que en función de cómo se han dado las cosas en los últimos años en el país, podrían estar relacionadas directa o indirectamente con el narco.

Éste puede ser el problema de tomar distancia con lo que está pasando, asegurando que en el fondo todo se reduce a temas de soberanía o a presunciones de que EU podría tratar de involucrarse en nuestras elecciones, con todo y que exonere a Trump de esta estrategia. Presumimos que si eventualmente alguien se quisiera meter sería el mismísimo presidente de EU quien lo haría ya que no acostumbra a ver los partidos desde la tribuna.

En el terreno pantanoso en que andamos es importante asumir que la relación de la política y el narcotráfico es lo que ha permitido que los cárteles se muevan como lo hacen. Es por ello por lo que las multicitadas listas no son solamente especulativas, la terca realidad pueden llevar a la Presidenta y a su gobierno a una situación inédita, y, no solamente eso, podría colocar a la sociedad mexicana bajo escenarios de muy alto riesgo.

Los muchos matices que plantea la Presidenta en las mañaneras muestran que le debe quedar claro que muchas de las cosas que han pasado en los últimos años tienen un nexo entre la política y el narcotráfico.

Es cierto que estamos bajo una pesadilla de mucho tiempo atrás, en la cual hay responsables directos del pasado. No dudamos que muchos políticos del PAN y PRI hayan sido, o sean, parte de estas relaciones y que hayan convivido con el narcotráfico.

Se habla hoy de Morena con insistencia porque ejerce el poder en buena parte del país. El narcotráfico puede tener que ver con ello. Muchos políticos permiten que se les acerquen para “negociar” lo que deja a los territorios y a sus gobernados totalmente expuestos.

Si existiera la multicitada lista no tendríamos por qué dudar que estuvieran involucrados políticos no únicamente de Morena. El asunto está en conocer de que tamaño son las cosas con la 4T en el poder. Qué tanto es lo que el partido y sus estrategias para ganar elecciones y la gobernabilidad. Han expuesto principios y quizá todo ello, en muchos casos, en medio de arreglos en donde no solamente está la corrupción, si no también la entrega indirecta del poder y la pérdida de territorio para el país.

La Presidenta está pateando el bote. Presumimos que tiene un diagnóstico claro de lo que ha venido pasando, pasa, y lo que riesgosamente podría venir. Si no es así, estamos en medio de problemas todavía más graves.

Con listas o sin ellas, tenemos un escenario en donde el narcotráfico juega un papel prioritario en todos los sentidos. Se ha diversificado, ha llenado muchas regiones de fosas clandestinas y son, en muchas ocasiones, quienes dictan a gobernabilidad.

Tiene lógica patear el bote. Lo es si tiene un diagnóstico de lo que ha pasado y pasa en Morena, y el costo que tiene la relación de algunos de sus integrantes con la delincuencia organizada.

RESQUICIOS.

Atrapados sin salida. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi revela que ocho de cada 10 mexicanos consideran frecuentes los actos de corrupción, los cuales costaron 48.7 por ciento más en 2025 comparativamente con 2023.