• Riesgosa ausencia

Nos comentan que la falta de asistencia del senador morenista Enrique Inzunza a la Cámara alta ya no sólo inquieta a la oposición, que le exige “dar la cara” al estar señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ahora también comienza a ser un motivo de preocupación para sus propios compañeros de partido. Explican que, tanto en la Comisión Permanente como en el próximo periodo extraordinario de sesiones, la ausencia de Inzunza ha puesto a la bancada guinda en la posición de maniobrar con sustitutos para no perder votos. Primero, el partido llamó al senador Alejandro Murat para entrar al quite por él en la Permanente, y ayer le tocó a Gerardo Fernández Noroña. Y mientras el partido quema todos sus cartuchos, la oposición ya comenzó a solicitar justificantes de las faltas del sinaloense. El verdadero nudo, se advierte, está en cómo su prolongada inasistencia podría comprometer el éxito de las iniciativas de ley impulsadas por el Gobierno federal. Sobre todo porque preside la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, donde deben ser dictaminadas. Uf.

• Buenas relaciones

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Nos hacen ver que la relación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, se ha fortalecido en los últimos meses y en ello han tenido que ver indicadores que dan cuenta de avances importantes en la entidad. Por ejemplo, la mejora en seguridad del estado, pues el Índice de Paz México 2026 coloca a la entidad en el lugar 10 con menor violencia del país. “En la última década, Tamaulipas ha experimentado la mayor mejora general en términos de paz… Las reducciones más significativas se produjeron en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego, ambos cayeron aproximadamente un 70%”, refiere el informe. Pero, nos aseguran, también por la reducción de la deuda estatal, por el desarrollo de programas en beneficio de micro y pequeños productores, por apuntalar a Tamaulipas como nodo estratégico para el comercio internacional y por la creciente inversión internacional que se asienta en tierra tamaulipeca. “Está trabajando muy bien el gobernador y tenemos mucha coordinación”, ha dicho la Presidenta.

• Ediles, bajo la lupa

Y después de que el Gabinete de Seguridad, a través de su Operación Enjambre, apuntara contra enormes redes de extorsión que operan bajo el paraguas de alcaldes, exalcaldes y otros funcionarios locales en demarcaciones morelenses, nos hacen ver que el fenómeno de ediles implicados en estos crímenes podría ser más grande de lo que pensamos, después del anuncio de las detenciones del munícipe de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez, y de las acusaciones contra el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián —hoy prófugo—, más al sur del país sonó con fuerza la caída de la edil de Jiquipilas, Chiapas, Blanca Yaneth Chiu López, quien fue desaforada por el Congreso del estado e inmediatamente detenida por la Fiscalía local, también por señalamientos de extorsión, por presuntamente condicionar el permiso de instalación de una empresa a cambio de un millón de pesos. Nos dicen que el mensaje desde las autoridades federales es contra el abuso de poder y la impunidad que se esconde en los ayuntamientos, por lo que, nos advierten, es muy posible que veamos todavía más de esto. Atentos.

• Le cayó la justicia

Hablando de casos en los que la justicia puede que tarde pero alcanza, nos piden echar ojo a las acciones del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial que inhabilitó por tres años a un empleado del Poder Judicial de la Federación que se quiso pasar de listo con uno de sus compañeros. Según los reportes, este individuo, quien fungía como coordinador técnico administrativo, “le bajó” la quincena a otro servidor público con el que compartía oficina en el Centro de Justicia Penal Federal de Morelia, Michoacán. Nos explican que este abusado funcionario usó su creatividad y conocimiento del sistema para cambiar el número de CLABE interbancaria de su colega, para transferirse todo su sueldo, a través de una tercera persona, según él para que nadie cachara la fechoría. A la luz de esta reprobable práctica, el magistrado Rufino León Tovar, quien preside la Comisión de Disciplina, lanzó un mensaje a todo el personal que tenga antojo de abusar de su cargo o competencia, “ya que la disciplina no es negociable y la Comisión actuará con toda la fuerza institucional para erradicar este tipo de conductas”.

• Saúl condiciona

Comentan que, aunque finalmente el senador morenista Saúl Monreal ya bajó la guardia y apaciguó sus demandas para participar en la interna de su partido para buscar la gubernatura de su natal Zacatecas —después de que en reiteradas ocasiones un montón de voces del guinda, incluidos sus familiares, le insistieran que no es un buen momento para él nada más porque su hermano gobierna esa entidad—, el legislador ofreció su repliegue a cambio de que la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, le permita estar bien involucrado en la definición de candidaturas de la 4T en esa entidad. Aunque algunos ven esto como un premio de consolación, otros advierten que podría tratarse más bien de un costoso condicionamiento que permitiría al menor de la dinastía Monreal afianzar su poder y colocar a sus allegados tanto en el Gobierno estatal como en otros cargos clave. El expresidente municipal de Fresnillo, nos cuentan, declaró: “Es que no nada más es la gubernatura. Yo lo que he dicho es privilegiar el triunfo de Morena en Zacatecas. Como en otras entidades, están las presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales. Entonces hay mucho”. ¡Qué tal!

• Rudeza guinda

Cuentan que quien se encuentra en un pesado duelo por su reciente separación de Morena es el diputado —ahora sin partido— Sergio Mayer. Si bien al principio no quiso dar tantos detalles sobre su decisión —sólo comentó que se debía a motivaciones personales—, dicen que dos días después rompió las cadenas del silencio y optó por denunciar que su renuncia fue el resultado de una suerte de maltrato del que fue objeto por parte de tribus al interior del partido. “Hubo algunos temas de maltrato”, dijo el actor. “Creo que hubo rudeza innecesaria en muchos temas (…) y no tengo ninguna necesidad de ello”, compartió el legislador con la prensa. Mayer Bretón también expresó su desacuerdo con que en la política “tienes que tragar sapos” y aprovechó para dar un recargón al instituto político que, dice, se ensañó con él, al exhibir que está colmado de grupos que buscan imponer sus intereses. Ante estas circunstancias, “no tengo ninguna posibilidad de tener un respaldo por ningún lado, entonces, si de todos modos no tengo respaldo y les molesta a algunos mi presencia, hay que tener dignidad y por eso tomé esta decisión”. Tsss.