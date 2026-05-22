Buenas relaciones

Nos hacen ver que la relación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal, se ha fortalecido en los últimos meses y en ello han tenido que ver indicadores que dan cuenta de avances importantes en la entidad. Por ejemplo, la mejora en seguridad del estado, pues el Índice de Paz México 2026 coloca a la entidad en el lugar 10 con menor violencia del país. “En la última década, Tamaulipas ha experimentado la mayor mejora general en términos de paz… Las reducciones más significativas se produjeron en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego, ambos cayeron aproximadamente un 70%”, refiere el informe. Pero, nos aseguran, también por la reducción de la deuda estatal, por el desarrollo de programas en beneficio de micro y pequeños productores, por apuntalar a Tamaulipas como nodo estratégico para el comercio internacional y por la creciente inversión internacional que se asienta en tierra tamaulipeca. “Está trabajando muy bien el gobernador y tenemos mucha coordinación”, ha dicho la Presidenta.