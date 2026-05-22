Le cayó la justicia

Hablando de casos en los que la justicia puede que tarde pero alcanza, nos piden echar ojo a las acciones del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial que inhabilitó por tres años a un empleado del Poder Judicial de la Federación que se quiso pasar de listo con uno de sus compañeros. Según los reportes, este individuo, quien fungía como coordinador técnico administrativo, “le bajó” la quincena a otro servidor público con el que compartía oficina en el Centro de Justicia Penal Federal de Morelia, Michoacán. Nos explican que este abusado funcionario usó su creatividad y conocimiento del sistema para cambiar el número de CLABE interbancaria de su colega, para transferirse todo su sueldo, a través de una tercera persona, según él para que nadie cachara la fechoría. A la luz de esta reprobable práctica, el magistrado Rufino León Tovar, quien preside la Comisión de Disciplina, lanzó un mensaje a todo el personal que tenga antojo de abusar de su cargo o competencia, “ya que la disciplina no es negociable y la Comisión actuará con toda la fuerza institucional para erradicar este tipo de conductas”.