Niega CSP vuelos de drones de EU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que “en este momento” haya drones de la CIA que vuelen en territorio mexicano, como lo aseguró un conductor de Fox News, pero dijo que si llegara a haberlos, tendría que ser exclusivamente bajo coordinación y a petición de México para algún apoyo y dentro de marcos de colaboración entre ambos países, y reiterar que jamás pondrá en riesgo la soberanía e independencia porque México es un país libre.

Ésa fue su respuesta a una pregunta en la conferencia mañanera, después de que el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara una impresionante movilización de miles de soldados, armamento, equipos de combate y modernos vehículos militares a la frontera con nuestro país para frenar caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica que ilegalmente lleguen a ella y pretendan cruzarla.

DE ESTO y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: LAS BATALLAS Encontrar a quien no está

Por primera vez desde que asumió el cargo, la Presidenta admitió que al interior de Morena “existen diferencias pero no división”, y que es mejor que sus militantes tengan distintos puntos de vista y no conviertan ese movimiento en un partido de pensamiento único, al anticipar que sus adversarios se van a quedar con las ganas de que eso ocurra porque “aquí no va a haber división, hay mucha unidad”.

Al anunciar la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabezará Pablo Gómez, declaró que “nunca hubo una queja formal de Estados Unidos” contra éste como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que aseguró que “hizo un gran trabajo”.

Como se recuerda, su “renuncia” a la UIF ocurrió luego de que el Departamento del Tesoro de EU emitió sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y la Casa de Bolsa Vector, de Alfonso Romo —ex Jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO— por lavar millones de dólares del tráfico de drogas como el fentanilo, lo que el propio secretario del Tesoro, Scott Besent, calificó de inaceptable al anunciar que seguirán tomando medidas contra financieras y cárteles.

Además del extitular de la UIF, la Comisión de Reforma Electoral la integran funcionarios del Gobierno, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino; los Coordinadores de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, y de Asesores, Jesús Ramírez.

Por eso es que exconsejeros y exmagistrados electorales en IFE e INE, entre ellos José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Jacqueline Peschard y Ciro Murayama, insisten no sólo en ser escuchados sino que haya un amplio diálogo nacional y tomen en cuenta todas las opiniones.