Siguen los diferendos Sheinbaum-Trump

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Día a día suben de tono y son más frecuentes los diferendos públicos entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Tump, relacionados con acciones que sus gobiernos emprenden contra los cárteles de las drogas o migratorios, con declaraciones o denuncias que de ellas se derivan, como las del republicano de que “México —y Canadá— hace lo que Estados Unidos le pide que haga”, y la respuesta a bote pronto de ella de que “en México el pueblo manda”, como mensaje, dijo, al país vecino y al mundo.

A eso se sumó ayer la acusación de la Fiscal General estadounidense, Pamela Bondi, desde Washington, difundida en redes sociales, de que Nicolás Maduro “soborna al Gobierno de México para, desde Venezuela, enviar drogas e introducirlas ilegalmente a su país”, de lo que hasta anoche no había aquí reacción alguna, por ser sólo parte de la ofensiva emprendida desde la Casa Blanca contra quien Trump no reconoce como presidente.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En su conferencia de prensa mañanera, la Presidenta Sheinbaum admitió que un dron de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EU sobrevoló en dos municipios mexiquenses, Valle de Bravo y Tejupilco, a petición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para obtener alguna información relacionada con la delincuencia organizada, ya que nuestro país carece de ese tipo de aeronave.

Dijo que eso ocurrió dentro de los marcos de colaboración con Estados Unidos, lo que no es algo nuevo, ya que se ha hecho en años anteriores con vuelos de aquel organismo estadounidense, a petición de México, y con respeto a la soberanía, aunque no tuvo que ver con migración, sino para una investigación especial de la delincuencia organizada.

En los municipios sobre los que voló el dron estadounidense operan y controlan los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, apodados La Fresa y El Pez, quienes desde hace años lideran La Nueva Familia Michoacana, que fundara Servando Gómez, La Tuta, uno de los 26 capos que esta semana fueron trasladados a Estados Unidos.

La cita para una sesión extraordinaria del Pleno de la Suprema Corte, el martes, que motiva especulación, será para resolver acciones de inconstitucionalidad y últimas impugnaciones sobre ese criticado proceso de la elección judicial.

Sigue imparable la violencia en Veracruz, donde fue ejecutado el director del penal de Amatlán de los Reyes, al sur del estado, René Vergara Reyes, y en junio, el de Tuxpan, tras dejar el cargo Antonio Huesca, lo que originó un motín en el que ocho internos resultaron muertos y 10 gravemente heridos.