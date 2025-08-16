Suspenden el Cuarto Muelle de Cruceros en Cozumel

Líderes y legisladores del Partido Verde festejan la suspensión del cuarto muelle de cruceros en Cozumel, al ser un proyecto que afectaría todas las áreas naturales de la Isla, dañando con ello las especies de flora y fauna locales, así como a los habitantes del lugar.

La vicecoordinadora del Partido Verde en el Senado, Karen Castrejón; el coordinador de los diputados Verdes, Carlos Puente; y el líder del Partido Verde en Quintana Roo, Renán Sánchez Tajonar, reconocieron el liderazgo y la congruencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde el inicio de este debate se pronunció por no construir el cuarto muelle en Cozumel.

Acompañados por la senadora Virginia Magaña y el diputado federal por Quintana Roo, Juan Luis Carrillo, explicaron que el proyecto fue presentado como un paquete de obras impulsadas por el Gobierno Federal para el rescate de la Economía, sin embargo, un grupo de habitantes de la isla se mostraron preocupados y se manifestaron contra dicha obra, ya que su construcción afectaría áreas naturales, imposibilitaría el libre uso y disfrute de la playa y el mar, además de que aseguraron que existen diversas omisiones al otorgar las autorizaciones.

La senadora Karen Castrejón, celebró el anuncio de suspensión de la obra por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como el acompañamiento de las instituciones ambientales, como es el caso de la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcenas, quien se pronunció respecto a irregularidades encontradas en el proceso del otorgamiento de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

El dirigente del tricolor Alejandro Moreno, sostuvo un encuentro con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, a quien le expresó sus preocupaciones sobre el camino que está tomando el gobierno mexicano.

Durante la reunión, el líder priista denunció la persecución política que se vive en México, la farsa de la reforma judicial y la reforma electoral que pretenden imponer, y que amenazan con destruir la libertad de expresión, la vida política del país y los derechos del pueblo.

Expuso que en México se está generando incertidumbre para la justicia y la legalidad, para la libertad de expresión y permitiendo que el crimen organizado siga escalando, incluso en las esferas del gobierno.

Al informar del encuentro en un mensaje publicado en sus redes sociales, el también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) advirtió que México merece un rumbo distinto, con seguridad, democracia y libertad para todos.

La coordinación entre el gobierno de México y de Puebla para consolidar proyectos como el Gran Telescopio Milimétrico y la Universidad Rosario Castellanos, avanza, así lo expresó Román Meyer Falcón, titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público del Gobierno de México. Durante la mañanera, Román Meyer detalló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y el Gobierno de Puebla, están en condiciones para desarrollar los proyectos conceptuales y arquitectónicos del Gran Telescopio Milimétrico en el Volcán Sierra Negra, el cual busca promover la visita del turismo nacional e internacional. Y dice que el próximo año se podrá detonar la edificación y construcción de la infraestructura para las y los visitantes. Explicó que el segundo proyecto es el de Los Humeros, que busca a través de elementos naturales generar un diseño atractivo para que el turismo los conozca. En este contexto, el funcionario señaló que se busca que Puebla se conozca como un destino de turismo tecnológico que combine la naturaleza y divulgación científica. “Que puedan apreciar el estado natural. Buscar que la población tenga acceso con un Museo de sitio, y empalmen con rutas de senderismo”, abundó. El gobernador, Alejandro Armenta, reconoció en Román Meyer un aliado de Puebla, ya que destacó que es un profesional con una gran vocación de servicio al respaldar a la entidad con grandes proyectos.

