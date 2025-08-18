Ofrece EU 10 mdd por otro Chapito

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El Gobierno de Estados Unidos volvió a la carga contra los cárteles de las drogas, luego de que el presidente Donald Trump ordenara al Servicio de Control y Aduanas (ICE) ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares por la captura, ahora de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y medio hermano de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, apodados Los Chapitos, que tienen asolado a Sinaloa desde hace 11 meses.

Los mismos 10 millones de dólares ofreció el ICE en abril pasado por Jesús Alfredo, quien junto con Ovidio y Joaquín Guzmán López quedaron al mando del Cártel de Sinaloa, una vez que su padre, tras un par de fugas de los penales de “alta seguridad” de Puente Grande, en Jalisco, y de El Altiplano, en Edomex, fue detenido, trasladado a una prisión de EU y condenado a cadena perpetua, luego de revelar las relaciones y protección que durante varios sexenios le brindaran gobiernos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por cierto que Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo del Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fundador y líder del Cártel del Golfo, fue detenido ayer en la madrugada en Matamoros por, también, elementos de esa misma dependencia y trasladado a las instalaciones de la FGR en CDMX.

Cárdenas Rivera era un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad como líder de Los Escorpiones o Ciclones, del Cártel del Golfo, surgido y liderado por su tío Osiel, quien después de haber sido extraditado y purgado una pena de 20 años en EU, regresó a México en diciembre pasado.

En la inauguración de una Unidad Familiar 93, en Cerro Gordo, en Ecatepec, tras criticar a quienes “no reconocen la hazaña” de que entre 2018 y 2024, durante el gobierno de su antecesor, AMLO, de que 13.4 millones de mexicanos, según el Inegi, salieran de la pobreza, la Presidenta Sheinbaum reconoció que ahora es necesario equilibrar el acceso a la salud que de acuerdo a cifras reveladas, siguen siendo muy inferiores.

Dijo que “hay algunos que no nos quieren, que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, les es imposible reconocer” la disminución de la pobreza, destacó que el descenso de la pobreza en el país se encuentra en el nivel más bajo desde hace 40 años.

Al mismo tiempo, en un evento en Coyoacán, Luisa María Alcalde, en un acto para confirmar el arranque de los comités seccionales, al que no asistió Andrés Manuel López Beltrán, Andy, secretario de Organización, justificó su ausencia, al asegurar que “sí está ayudando en todo” y criticar “que haya mucha mala entraña contra él”.