Fuerzas estadounidenses en el Caribe

Bibiana Belsasso.

El gobierno de Estados Unidos ha ordenado un despliegue impactante de fuerzas aéreas y navales en el mar Caribe meridional. Aseguran que es una respuesta al crecimiento de cárteles latinoamericanos que están introduciendo droga a la Unión Americana.

Estamos hablando de destructores, aviones, submarinos de ataque y más de cuatro mil efectivos que están a muy pocas millas náuticas de Venezuela, lo que le permite a Estados Unidos ejercer una presión directa contra Nicolás Maduro, sin violar directamente la soberanía de Venezuela.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses están ahí para seguir las rutas que hacen los narcotraficantes, y es una forma de presionar a Nicolás Maduro, quien ahora protesta por estas acciones. Sin lugar a duda, se está sintiendo presionado.

Legalmente, EU puede movilizar a sus fuerzas de seguridad en aguas internacionales, siempre y cuando no cruce aguas internacionales.

Estados Unidos acusa a Maduro de ser el líder del Cártel de los Soles e incrementó la recompensa a 50 millones de dólares por su cabeza.

El mensaje que envía el gobierno de Estados Unidos contra los cárteles de la droga, a los que clasificó en febrero pasado como grupos terroristas, es cada día más claro y para ello muestra su músculo militar en aguas del Caribe y la región latinoamericana.

EU busca contrarrestar las constantes amenazas a su seguridad nacional que provienen de organizaciones narcoterroristas, especialmente designadas en la región de América del Sur, como ocurre con el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, que el gobierno de Donald Trump acusa de ser liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

DESPLIEGUE MILITAR

Parte de las unidades que EU ha desplegado en diversas misiones en el Atlántico. ı Foto: Especial

Hace unos días, la fiscal general de EU, Pam Bondi, señaló que Maduro, además de ser el líder de un grupo criminal que tiene de socios a cárteles mexicanos, envía aviones que sobrevuelan y aterrizan en México con su droga para introducirla a su país. Denuncia que se está utilizando un “puente aéreo”, para trasladar droga sin ser detectados.

Esto quiere decir que, sin lugar a duda, en toda esta estrategia y despliegue que está haciendo Estados Unidos muy cerca de Venezuela, podría también navegar muy cerca de costas mexicanas para ejercer presión tanto a los cárteles de la droga, como a los funcionarios de nuestro país para que tengan una estrategia mucho más dura contra estos criminales y que se rompan las redes con políticos.

Es verdad, desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, las instancias de seguridad en México tienen una estrategia y operación mucho más frontal contra delincuentes para desactivarlos. No ha sido una tarea sencilla, durante todo el sexenio pasado se trabajó con la estrategia de “abrazos y no balazos” en nuestro país y estos delincuentes se fortalecieron.

Expertos señalan que fue una estrategia pensada de López Obrador para poder tácitamente contar con el apoyo de estos grupos para beneficios electorales y esa información que tiene Estados Unidos, es lo que busca sancionar.

Si bien el panorama de Venezuela es mucho más complicado, con todos los antecedentes y las declaraciones de narcotraficantes que hoy se han convertido en testigos colaboradores, la presión de EU a México cada día será más dura.

Esta movilización que se está dando en el mar Caribe es un parteaguas en la historia contemporánea. Desde la invasión de Panamá en 1989, Estados Unidos no había mandado tantos recursos militares a la zona, ni había hecho uso de su Comando Sur, como lo ha hecho ahora.

Operaciones como éstas sólo se han visto en guerras como las de Irak y Afganistán, ya que las unidades expedicionarias de marines han participado en operaciones de evacuación a gran escala. Por ejemplo, una Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) se mantuvo desplegada durante meses en el este del Mediterráneo ante la escalada entre Israel, Irán y el grupo terrorista Hamas, debido al conflicto que surgió en octubre de 2024.

Con la movilización actual en el Caribe y Sudamérica, los comandantes militares estadounidenses y el presidente Trump, tienen un amplio abanico de opciones en caso de que el propio mandatario decida ordenar operaciones militares directas.

Cerca también está Colombia, que por décadas había sido el socio histórico de EU en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, su presidente, Gustavo Petro, es partidario de Nicolás Maduro.

Y es que las acusaciones de las relaciones con el narcotráfico no sólo son en contra del régimen chavista de Venezuela, Petro ha sido vinculado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de las denuncias por el incremento de los cultivos de hoja de coca durante su administración, pues en 2023 incluso alcanzó una cifra récord reportada por Naciones Unidas con 253 mil hectáreas.

Se espera que, en septiembre, EU decida si renueva la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas. Si no lo hace, el país sudamericano dejará de recibir ayuda para combatir a las guerrillas y los narcotraficantes.

Impacta el despliegue de fuerzas armadas de Estados Unidos en las costas del Caribe, tal vez sea la única manera de controlar a los cárteles latinoamericanos y su expansión. Hoy el poder de Estados Unidos está centrado en el Caribe.

En las últimas tres semanas, el Comando Sur estadounidense desplegó su poderío militar, que incluye al Grupo Anfibio Listo para el Combate Iwo Jima (ARG) y a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) con cuatro mil elementos, así como un submarino nuclear de ataque, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un crucero guiado por misiles.