Va EU por “destruir cárteles mexicanos”

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, y Terry Cole, director de la DEA, coincidieron en que la aceptación de culpabilidad de Ismael, El Mayo, Zambada es una “victoria histórica” pero no el final del Cártel de Sinaloa sino el principio de mayores acciones que llegarán hasta la destrucción de éste y de los otros grupos criminales mexicanos declarados “organizaciones terroristas extranjeras”.

Y si bien el cofundador de ese cártel, junto con Joaquín Guzmán Loera, declaró haber pagado millones de dólares por permitirle esa actividad durante 50 años en “sobornos a policías, mandos militares y políticos para que le permitieran operar libremente durante todo ese tiempo”, su abogado Frank Pérez, que también lo fue de El Chapo, sentenciado a prisión perpetua —como la que se le impondrá a El Mayo el 13 de enero, más una multa de 15 mil millones de dólares— declaró al concluir la audiencia, que “no va a hablar de nadie de ellos”, quizá como para tranquilizar a quienes andan temerosos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En la ceremonia del centenario de la fundación del Banco de México, su gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, declaró que desde entonces, éste ha sido pilar de estabilidad y desarrollo del país y que sus fortalezas más valiosas son la credibilidad y confianza que la sociedad le otorga, en tanto la Presidenta Sheinbaum, invitada a ese acto, destacó que entre las economías de América Latina y el mundo, México es uno de los países que menos créditos otorga en proporción a su PIB, por lo que “el financiamiento debe dejar de ser un privilegio y convertirse en un motor del desarrollo incluyente”.

Demasiado tarde, el gobierno de Estados Unidos “descubrió” que grupos criminales locales hacían negocios directamente con cárteles mexicanos e internacionales en Washington, lo que el presidente Trump celebró al anunciar en el Salón Oval de la Casa Blanca, decenas de arrestos policíacos durante este mes, aunque sin mostrar evidencias de ello.

También “a toro pasado”, la Barra Mexicana de Abogados, que preside Ana María Kudisch Castelló, “mostró preocupación” por el aval del Tribunal Electoral al uso de acordeones en la pasada elección judicial, por considerar que debilitó su credibilidad al enviar un mensaje equivocado a la sociedad y erosionar la confianza pública en instituciones encargadas de garantizar constitucionalidad y legalidad de procesos democráticos.

Propone Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, a la aguerrida panista, Kenia López Rabadán, para presidir la Cámara, y tacha de “clarividente” y “pitoniso” a quien hoy lo es, su compañero guinda, Sergio Gutiérrez Luna, por anticiparse a anunciar que lo reemplazará alguien del blanquiazul, lo que se discutirá el próximo sábado.