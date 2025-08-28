Y fue en agosto…

Frontera de palabras

El hombre tiene que estimular el ánimo y el espíritu de la mujer para hacer el sexo interesante.

Marilyn Monroe

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Una más sin visa

¿Qué tienen en común Elvis Presley, Marilyn Monroe, Aretha Franklin y Babe Ruth? Aunque de manera repentina la presencia abrumadora de los cuatro parece nublarnos, poco a poco nos vamos percatando que tienen puntos de conexión muy fuertes. Por ejemplo, son grandes íconos, ídolos de su tiempo y figuras imprescindibles del siglo pasado. Los cuatro murieron en agosto y de igual manera, representan un parteaguas en cada una de sus esferas. Babe Ruth revolucionó el beisbol y por mucho es uno de los grandes jugadores de todos los tiempos. Fue célebre por su poderoso bateo, el hábito que tenía de señalar su siguiente jonrón se volvió característico de su persona. Estableció récords impresionantes e inimaginables, en 1920, rompió su propio récord al conectar 54 jonrones en una temporada, y terminó su carrera con 714, un récord que perduró por más de 40 años, según el Salón de la Fama del Beisbol. Babe Ruth “El Bambino” (o “El Gran Bambino”) y “El Sultán del Swat, falleció el 16 de agosto de 1948.

Marilyn Monroe, actriz, símbolo sexual e ícono de la liberación femenina, su figura trascendió y rompió esquemas al plantear la libertad de pensamiento e imponer una imagen del empoderamiento femenino que no se conocía hasta antes de ella. Su imagen siempre imponente y de mujer resuelta, la llevó a ser reconocida por todos los hombres hasta llegar a ser un símbolo de la época. Elvis Presley, el “Rey del Rock and Roll”, fue un cantante y actor estadounidense que se convirtió en un ícono cultural del siglo XX. Su estilo musical, que fusionaba el country, blues y gospel, revolucionó la música popular y lo catapultó a la fama mundial. Elvis Presley fue célebre por su estilo de baile y su música abrió paso a una nueva generación de jóvenes rebeldes que se caracterizaron por desafiar las viejas convenciones sociales.

Aretha Franklin fue una cantante, compositora y pianista estadounidense, ampliamente considerada la “Reina del Soul”. Es reconocida por su poderosa voz y su influencia en la música soul, R&B y gospel. Ganó 18 premios Grammy y fue la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Activa promotora de los derechos raciales en Estados Unidos hasta su muerte fue considerada un ícono de la liberación femenina, al igual que Elvis Presley figura en la lista de las 100 celebridades más importantes en la historia de la música. El 16 de agosto de 2018 trascendió el plano terrenal siendo ya una mujer consolidada que había trascendido en vida.

Por estas coincidencias, el mes de agosto se convierte en un pretexto importante para acercarse a estas figuras icónicas de la sociedad contemporánea; comprender sus orígenes y la influencia que tuvieron en el deporte, la música, la lucha por la defensa de los derechos humanos, así como el impacto importante en otras estrellas quienes, al igual que ellos han inspirado generaciones, nos obliga a conocer más de su pensamiento. Se puede afirmar, sin exagerar, que estas figuras son la raíz y la punta de lanza de muchos hombres y de mujeres admirables que han encontrado inspiración en ellos y en ellas, para reinventar su arte y sus técnicas.