Visa impulsa la transformación digital y financiera de las PyMEs

Visa presentó una estrategia regional robusta que busca acelerar la digitalización, mejorar la competitividad y ampliar el acceso a financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en el que con más de 93 millones de PyMEs en operación y responsables de generar el 60 por ciento del empleo formal, estas compañías representan no solo la columna vertebral de las economías locales, sino también un espacio de oportunidad para modernizar la forma en que gestionan pagos, controlan gastos y acceden a capital de trabajo.

El nuevo portafolio de esta firma está diseñado de manera modular y flexible, ofreciendo a los emprendedores y dueños de pequeñas empresas un abanico de herramientas que abarca desde la aceptación de pagos digitales con soluciones como Tap to Phone, Tap to Pay y Click to Pay, hasta tarjetas empresariales en distintas modalidades —débito, prepago, crédito y premium— que responden a diferentes etapas de crecimiento. A ello se suman beneficios como programas de reembolso en compras, ofertas comerciales en sectores estratégicos, servicios de ciberseguridad, asistentes digitales y garantías extendidas, además de Visa Spend Clarity, una plataforma para digitalizar la contabilidad, optimizar el flujo de caja y generar reportes personalizados.

Un elemento estratégico de la propuesta es la alianza con Uplinq, la primera plataforma global de evaluación crediticia para PyMEs basada en inteligencia artificial, que permitirá a los emisores financieros de la región superar las limitaciones de los modelos tradicionales de análisis de riesgo. Gracias a esta colaboración, las instituciones podrán reducir costos de originación de préstamos, minimizar pérdidas crediticias y triplicar la rentabilidad en sus carteras, mientras que las pequeñas empresas tendrán un acceso más amplio a capital asequible y oportuno, clave para su expansión.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se le tambalea triunfo a Máynez

La iniciativa también contempla el fortalecimiento de la educación financiera mediante el programa “Finanzas Prácticas para Negocios”, que brinda a los empresarios conocimientos y recursos para administrar sus operaciones con mayor eficiencia. No hay que olvidar que también impulsa campañas de comunicación como la serie “Pequeñas empresas, grandes historias”, que visibiliza ejemplos reales de transformación digital, desde florerías hasta comercios minoristas, con el fin de demostrar cómo la adopción de soluciones de pago digitales abre nuevas oportunidades de crecimiento.

Investment Week

Grupo Bolsa Mexicana de Valores, participará en el Mexico Investment Week que se celebrará en Nueva York del 2 al 5 de septiembre, con el objetivo de impulsar la visibilidad del mercado accionario mexicano entre inversionistas, autoridades y actores estratégicos en Estados Unidos. La agenda contempla la presencia de su director general en la ceremonia del Nasdaq Opening Bell, además de la participación en México PE Day, encuentro organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), centrado en el papel complementario de los mercados públicos y privados en el financiamiento empresarial. También andarán en el Fibra Day de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), donde se abordará el potencial de los Real Estate Investment Trusts (REITs) y fibras mexicanas en comparación con el mercado estadounidense. No hay que olvidar que con la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), y anduvo por ahí Jorge Islas, cónsul general de México en Nueva York; y Altagracia Gómez, coordinadora del tema Empresarial en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Voz en Off

Despertaron en la Condusef. Avisan que los clientes de Intercam y CIBanco, dos de las instituciones intervenidas por las autoridades financieras mexicanas tras ser señaladas por el gobierno de Estados Unidos de facilitar operaciones de lavado de dinero poder solicitar la ayuda de esta Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en caso de asesoría a quienes buscan orientación sobre sus instrumentos de inversión, principalmente pagarés; todo esto en medio del proceso de venta de activos emprendido por ambas entidades. Así que ya sabe usted, si necesita apoyo en este tema, búsquelos….

juliopilotzi@outlook.com

@juliopilotzi

X: @juliopilotzi