“Vamos bien… y vamos a ir mejor”: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con la nueva integración del Poder Judicial se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia, de verdadero Estado de derecho; la relación diplomática con Estados Unidos es de cooperación y no subordinación; la política de seguridad se decide en México, nadie influye en ella y el país requiere de empresarios más activos y visionarios, comprometidos con el futuro de la nación, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al dar cuenta de su primer año de mandato.

Desde el Patio Central de Palacio Nacional, frente a integrantes de su gabinete, legisladores, representantes de diversas organizaciones sociales y empresarios, a quienes convocó a sumarse con decisión al Plan México con inversiones productivas e innovadoras para avanzar con una banca que genere mejores condiciones de crédito, que impulsen y fortalezcan al país, aseguró optimista: “Vamos bien y vamos a ir mejor”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Horas después, en el Zócalo, se llevó a cabo la ceremonia en la que los nuevos ministros, cinco mujeres y cuatro hombres, que integrarán la Suprema Corte de Justicia, fueron “limpiados” por un grupo de representantes indígenas —como lo hicieran en la misma sede del alto tribunal— en presencia de centenares de personas ahí congregadas, para después acudir al Senado a rendir protesta y posteriormente asumir sus cargos en una sesión solemne del Pleno que encabezó anoche la Presidenta de la República.

Al mismo atardecer, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se inició el segundo periodo de sesiones de la actual Legislatura, conducida por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, que continuará como presidente de la Cámara de Diputados, hasta que su bancada acepte una de las propuestas del grupo parlamentario del PAN para que, de acuerdo con el reglamento, un integrante de la primera minoría, que es la blanquiazul, lo reemplace.

Ante la llegada del secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, para reunirse con la Presidenta Sheinbaum y presuntamente suscribir un acuerdo de seguridad entre ambos países, en Washington circularon versiones de que éste podría quedar pendiente, lo que recuerda aquella otra versión de que vendría a urgir acciones contra los cárteles de las drogas, no a hablar de sobernía.

También el Congreso de CDMX inició ayer sus tareas en la sede de la antigua Cámara de Diputados del Centro Histórico, Donceles y Allende, en la que, por primera vez, rindieron protesta magistrados y jueces en una tumultuosa sesión solemne a la que, con la representación de la Presidenta Sheinbaum, asistieron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y con la de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de éste, César Cravioto.