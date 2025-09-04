Acuerdan México-EU Seguridad Fronteriza

Se disiparon las dudas y, finalmente, los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, firmaron el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, que crea un grupo conjunto de investigación sobre precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo y activa el Grupo de Alto Nivel con funcionarios de ambos países que, en reuniones permanentes, cotidianas, le den continuidad a través de intercambio de información, sin subordinación, en el marco de mutuo respeto a las soberanías de uno y otro.

En la reunión, en la que estuvieron miembros del gabinete y funcionarios estadounidenses, Rubio le pidió a la Presidenta darle solución a las barreras comerciales y no comerciales de México, que afectan el intercambio entre los dos países, a lo que ella se comprometiera con el presidente Trump desde julio, cuando éste otorgó un plazo de 90 días a nuestro país para evitar la imposición de 25 por ciento de arancel a los productos nacionales que exporta a Estados Unidos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Empujón al cuotismo en Morena

En la posterior conferencia de prensa conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente, después de su encuentro con la Presidenta, Rubio reiteró que los cárteles de la droga son una amenaza para México y Estados Unidos, por lo que requieren un trabajo conjunto, al reconocer que ella ha logrado enfrentar a los grupos narcoterroristas designados por el presidente Trump como tales, aunque “queda mucho por hacer”, entre ello abordar flujos financieros ilícitos y adelantó que, para eso, hará más visitas al país.

Al referirse a las acciones contra el cártel venezolano Tren de Aragua y a la embarcación que trasladaba drogas a EU, con 11 personas, destruida en aguas internacionales, dijo que “esto va a suceder otra vez”, al insistir en que el presidente de Estados Unidos “va a librar guerra contra organizaciones narcoterroristas que han usado rutas marítimas por muchos años y están ganando miles de millones de dólares”.

Ayer, por cierto, la Fiscalía del Distrito de Columbia, en Washington, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, anunciaron la mayor incautación de precursores químicos —13 mil barriles con 300 mil kilogramos, a bordo de dos barcos sorprendidos en alta mar— para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo procedentes de China con destino a México, para el Cártel de Sinaloa.

Esa acción fue posible, coincidieron la Fiscal, Jeanine Pirro, y el jefe del ICE, Todd Lyons, luego de que el presidente Donald Trump declarara a ese grupo criminal mexicano como organización terrorista extranjera.