Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hablemos de los momentos que nos aterrorizan desde niños, el preámbulo al dolor cuando sabemos que nos toca una inyección de cualquier tipo.

La aguja, los enfermeros o doctores (que siempre los vemos como una especie de brujos malvados), el olor a alcohol. No conozco a nadie que no sienta una ligera adrenalina en su cuerpo previo a cualquier inyección.

No hablemos de los exámenes de sangre en los laboratorios médicos que implica más tiempo, y por lo tanto mayor martirio.

Las vacunas contra el COVID llegaron para quedarse y con ella la pesadez de pensar en todo como un acto nuevo. Todo vuelve a empezar en la cabeza, en el estómago y en el sistema nervioso.

La pregunta es ¿otra vez? Sí, otra vez.

Esta fotografía es para que nos traslademos a esa primera vez que fuimos por la vacuna del Covid y por la que iremos pronto.

Comencemos a divertirnos visualizándonos frente a la aguja y a los doctores como brujos malvados, que nos inyectarán la vacuna con una aguja tan dolorosa que creeremos que se acaba el mundo, que el brazo se nos derrumba, que será tan insoportable como el rostro de Elliot Bleicher de 69 años que aparece en la imagen junto a su perrita.

Los seres humanos nos sentimos tan invencibles de pronto, con lo que tenemos, compramos, e incluso con la ropa que nos vestimos, pero cuando llega la aguja todo se derrumba.

Si usted es mujer, sabrá que lo más común es que el hombre sufra de una manera más expresiva, como el rostro de la Dra. que le vacuna el brazo derecho.

La imagen que hoy elijo es para que nos divirtamos, porque la política ha sido mucha. Lo que hemos visto durante la semana no nos conmueve, ni mucho menos nos alegra.

Por ello hoy lo invito a que se ría conmigo y espere con paciencia, el momento de terror que nos espera con la campaña de vacunación contra la influenza y el Covid.

El terror de las vacunas │ Laura Garza ı Foto: Especial