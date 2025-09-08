El Entendimiento del Secretario Rubio con México

Finalmente, y después de varias posposiciones, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, estuvo de visita en México, se reunió en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Posteriormente, firmó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Entendimiento de cooperación en materia de seguridad, que refiere cuatro principios fundamentales: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación. El secretario De la Fuente afirmó que estos principios son lo más importante del Entendimiento.

Este Entendimiento propone un nuevo Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, con un mecanismo de coordinación de alto nivel, que se reunirá periódicamente para evaluar avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados; “incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia y el tráfico de drogas y de armas ilícitas, cada uno en su territorio”, precisó el canciller mexicano.

Desde luego, el acuerdo de seguridad era el atractivo central de esta visita. El supuesto desliz que señaló la Presidenta Sheinbaum, de que el acuerdo estaba listo desde hace dos meses, terminó siendo un modesto Entendimiento que devino en un Programa de Cooperación en Seguridad Fronteriza. Que registra para el público lo ya sabido: que habrá participación conjunta e intercambio de información e inteligencia, para combatir a los cárteles narcoterroristas; controlar y disminuir la migración irregular y su paso por la frontera norte. Asimismo, hubo reuniones interpersonales que permitieron al secretario Rubio afinar algunos aspectos sobre la percepción que el Gobierno de EU mantiene, en torno a la delincuencia organizada, el ambiente de gobernabilidad y la estabilidad social.

Hubo tensión en esta visita, con la presencia de los representantes de los tres poderes y de los gobernadores del país, surgieron múltiples expectativas en medios de comunicación y redes sociales, fantasmas en los corrillos gubernamentales, conjeturas de posibles negociaciones bajo la mesa; para que México disminuyera sus vínculos con China, Cuba y Venezuela. Aceptara una posible intervención militar en contra de los cárteles narcoterroristas y la detención de políticos registrados en la denominada lista Rubio.

El Gobierno mexicano ha quedado satisfecho con la visita, ya que el reconocimiento de la labor entre ambos gobiernos y países, no se hizo esperar por parte del secretario Rubio, quien afirmó que jamás ha habido una cooperación tan profunda con ningún gobierno de México, como la actual.

Vendrán las deliberaciones para operacionalizar este Programa de seguridad fronteriza, el refrendo del T-MEC y la aplicación de los aranceles, con acciones que disminuyan las barreras comerciales; una posible reunión entre la Presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, no se avizora en el futuro inmediato.

El Entendimiento es un documento general de buena fe, no vinculatorio, pero sin excesos catastrofistas. El Gobierno mexicano ha pasado la evaluación temporal, hay una intención de construir un mejor camino para el desarrollo y seguridad de ambas naciones. Veremos pronto las consecuencias de este Entendimiento.