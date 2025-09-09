Political Triage: una advertencia a Milei

La política es un terreno resbaladizo. Cuando se asciende por una aclamación derivada de una profunda crisis, se tiene una luna de miel que dura poco. El favor del pueblo reclama la sangre del populista que no ha sabido gobernar. Así, las elecciones provinciales en Buenos Aires amenazan la continuidad de Milei en Argentina al mostrarle que su flamante motosierra no funciona sin el apoyo de los argentinos.

En la elección de legisladores de la provincia de Buenos Aires, que representa un 40% de la población del país, la coalición de derecha liderada por Milei ha sufrido un fracaso al caer por más del 13% ante la coalición de la oposición, que engloba al partido Kirchner y a la figura del gobernador Kicillof, que aspira a contender por la presidencia en 2027. Este triunfo de la izquierda en el corazón mismo de Argentina es un revés importante que manda ondas sísmicas al gobierno de Milei, el cual debería considerar seriamente el rumbo antes de que en unas semanas se celebren las elecciones legislativas nacionales.

Si este resultado se repite en el poder legislativo a nivel nacional, Milei enfrentaría un cierre de su mandato altamente problemático y se comprometería no sólo la continuidad de sus reformas sino su permanencia en el poder.

Milei atraviesa un momento oscuro envuelto en escándalos de corrupción en áreas de alta sensibilidad social. El presidente vetó el aumento al presupuesto para la Andis (Agencia Nacional de discapacidad) y poco después se filtraron audios en los que se relacionaba a su hermana, alta funcionaria de su gobierno, con un escándalo de corrupción en la que se beneficiaba de los fondos destinados a dicha agencia. Posteriormente el mismo poder legislativo anuló el veto del presidente con lo que no sólo salió golpeado por la sombra de la corrupción, sino que se mostró débil frente al Congreso.

Los recortes a la obra pública, a las pensiones de los jubilados, a las personas con discapacidad y al sistema de salud a manos del primer presidente libertario de Latinoamérica han vuelto para darle en la cara ante la pérdida de apoyo popular. Combatir la corrupción y ajustar la economía eran banderas necesarias y populares que lo llevaron al poder. Sin embargo, la realidad de la pobreza, la corrupción y la falta de sensibilidad de un político que aún piensa que haciendo más ricos a los ricos se puede paliar la gran necesidad del pueblo argentino, ha demostrado que gobernar es mucho más complejo en la práctica que en la teoría.

Argentina ha sufrido por décadas a políticos populistas que sólo han lucrado con la necesidad y han engrosado la corrupción. Esperemos que Milei atienda al reclamo de su pueblo y que la política argentina deje de ser una guerra de facciones y encuentre el rumbo.