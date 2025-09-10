Centenario Banxico en el ITAM

El pasado jueves 4 de septiembre se realizó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) un evento alusivo a la conmemoración del centenario del Banco de México (Banxico). Por distintas razones, se trató de un evento con un profundo significado.

La conmemoración tuvo dos componentes: dos conversatorios sobre el “Centenario del Banco de México. Baluarte de la Institucionalidad (1925-2025)” y la exposición “El Banco de México, cien años de historia en el archivo de Manuel Gómez Morin”.

Con certeras palabras inaugurales del rector del ITAM, Arturo Fernández, y de la directora del Centro Cultural Gómez Morin, Alejandra Gómez Morin Fuentes, el evento prosiguió con dos extraordinarias mesas: una con historiadores e investigadores que abordaron el contexto político y social de la fundación del Banxico, así como sus sucesivas etapas, y otra con la participación de cuatro exgobernadores, desde el periodo inmediato anterior a su autonomía constitucional (que ocurrió en 1994), con entrañables intervenciones sobre los desafíos que cada gobernador tuvo que sortear —de manera exitosa— para consolidar la independencia del banco central y generar confianza en él como una de las más sólidas instituciones del Estado mexicano.

Si bien Manuel Gómez Morin suele ser recordado por ser fundador del Partido Acción Nacional, hay muchas otras obras e instituciones que son producto de su tenacidad y genio constructor. Fue también rector de la UNAM y autor de diversos y valiosos textos —que hicieron que se le considerara como uno de los “siete sabios” de su generación—, así como un personaje clave en la creación del Banxico, en el mandato del presidente Plutarco Elías Calles. Como atinadamente ha destacado el formidable historiador Javier Garciadiego, a Calles —el “villano”, del Maximato— suelen escatimársele méritos como uno de los constructores de las instituciones del país tras la devastadora Revolución Mexicana; lo cierto es que sin su habilidad y voluntad política muy difícilmente se hubiera creado, al menos en esa época, el banco central mexicano.

El evento para el Centro Cultural Gómez Morin del ITAM es de la mayor relevancia, porque se inscribe en otra celebración icónica: el cercano centenario de la publicación de 1915, ensayo clave en el pensamiento de Gómez Morin. Muy vigente, por cierto, ante el deterioro institucional actual del país.

Como una mala coincidencia, el centenario del Banco de México coincidió con el informe del primer año de gobierno de la actual administración. No deja de ser lamentable que, dentro de los saldos de este primer año, se cuenta la extinción, el desmantelamiento y/o la cooptación de diversos organismos constitucionales autónomos y del Poder Judicial. Hasta el momento, el INE, el Inegi y el Banxico se han salvado de la pulsión destructiva y colonizadora propia de la agenda del régimen. Dadas las funciones del Banco de México (emitir la moneda nacional y preservar su valor, así como mantener una inflación baja y estable), preservar su autonomía es de la mayor importancia para el país.

Peter Evans, en su clásico texto El Estado como problema y como solución, señala la importancia de una burocracia sólida y competente como instrumento de impulso para el desarrollo de un país. Crear un servicio público con esas características conforma un “reducto de eficiencia” fundamental. Esto ha sido característico en el Banxico desde su fundación, mucho antes de la irrupción generalizada del servicio civil de carrera en México.

Felicitaciones entusiastas a Alejandra Gómez Morin, Angélica Oliver y Lorena Pérez, de la Biblioteca y Centro Cultural Gómez Morin, por la extraordinaria organización del evento.