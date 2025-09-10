Huachicol: la red desde el poder

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hace unos días se dio a conocer de manera conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Marina (Semar), la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, y toda una red de personas acusadas de tráfico ilegal de combustible.

De acuerdo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en total fueron detenidos 14 involucrados, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del almirante Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de la Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El huachicol fiscal es una modalidad de contrabando de combustibles en México, en la que empresas importan gasolinas y diésel a través de fronteras utilizando fracciones arancelarias distintas, los declaran aditivos y lubricantes y pagan muy pocos impuestos.

Se estima que solamente con esta evasión fiscal, el Gobierno de México pierde anualmente más de 8 mil 700 millones de dólares.

Del total del combustible que se consume en México, en estos últimos años, los combustibles ilegales representan un 30% del total vendido legalmente en el país. Y es que este combustible que no paga impuestos llega a la mayoría de las gasolinerías. Una vez que entró al país, se distribuye como si fuera legal.

Entre 2018 y 2024, las pérdidas fiscales acumuladas sumaron más de 809 mil millones de pesos, cifra que supera, incluso, el costo de construcción de obras emblemáticas nacionales.

De esta magnitud es el negocio ilegal de la importación de gasolinas ilegales.

Y es que para que puedan ingresar al país esas cantidades, se debe tener a muchas personas coludidas en el negocio para poderlas declarar en aduanas como otros productos.

El huachicol fiscal, que es introducir combustible de manera ilegal, es un hecho que se ha venido dando desde hace por lo menos 6 años. Se importa gasolina procesada y en aduanas se declara como si fueran alimentos; de esta forma, paga una cifra mucho menor de impuestos. Las ganancias son enormes. Es tal la magnitud del negocio, que se estima que, si se detiene todo combustible introducido de manera ilegal al país, podría haber un problema de desabasto.

Y es que se dejó crecer este negocio ilícito que ha sido muy redituable para quienes lo operan.

EL MENOS ESPERADO

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (en foto de archivo) fue vinculado ayer a proceso. ı Foto: Especial

En 2022, se dieron a conocer una serie de reportajes periodísticos en medios de comunicación, que vinculaban a los sobrinos de Ojeda Durán con negocios ilícitos relacionados con el huachicol dentro de la Semar.

También se dio a conocer el caso del barco Challenge Procyan. Este buque petrolero llegó al puerto de Tampico, en Tamaulipas, desde Texas. Su carga declarada eran aditivos para aceites lubricantes, pero cuando sus bodegas fueron inspeccionadas por inconsistencias en la información fiscal, descubrieron que en realidad transportaban diésel.

En ese momento también se descubrió un predio donde se incautaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos. A finales de junio se anunció la detención de 11 personas en Saltillo, Coahuila, por tener vínculos con este decomiso.

Para junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar envió una denuncia formal al exsecretario Ojeda, acusando a Farías Laguna de favorecer a funcionarios corruptos, particularmente en aduanas. Cuatro meses después, Guerrero fue asesinado.

¿Quién es el sobrino del secretario de Marina de López Obrador, detenido por liderar esta red de huachicol fiscal?

Es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, un hombre que tuvo una carrera con ascensos importantes, sobre todo durante la gestión de su tío, el almirante Rafael Ojeda. Incluso, llegó a ser secretario particular de Ojeda Durán. En tan sólo dos años logró subir de contralmirante a vicealmirante.

Farías Laguna es el funcionario de mayor rango detenido en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, adelantó que habrá más detenciones y que muchos de los señalados se han dado a la fuga, entre ellos, el contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante, quien permanece recluido en el penal del Altiplano, Estado de México.

Lo grave aquí es que, durante todo el sexenio anterior, el expresidente López Obrador nos dijo a los mexicanos que se había erradicado el huachicol durante su gobierno.

Pero desde 2022 había denuncias oficiales de contrabando de gasolinas. También se dijo que había sido el propio almirante Ojeda el que había hecho estas denuncias.

Pero el almirante Ojeda no denunció a su sobrino, ni dijo que era su secretario particular.

Yo coincido con lo que dijo la Presidenta Sheinbaum, que la Marina Armada de México es una institución muy valiosa, pero hasta las más altas esferas de esa institución llegó la corrupción.

Cuando Sheinbaum asume la Presidencia, nombra al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, que es mucho más joven que sus antecesores y que no estaba involucrado en estos actos de corrupción.

Es tan grande el negocio del huachicol fiscal, que no acabará con la detención de estas personas. Las investigaciones continúan y muchos están nerviosos.

El pasado lunes fue encontrado sin vida el capitán Abraham Pérez Ramírez, quien presuntamente estaba vinculado a la red de huachicol.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, su cuerpo fue encontrado en la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. Se presume que se quitó la vida.

Pérez Ramírez estaba acusado de aceptar un soborno de 100 mil pesos en abril de 2024, a cambio de permitir la descarga de un “huachi-buque” proveniente de Estados Unidos, cuando se desempeñaba como responsable de la Unidad de Protección Portuaria en Tampico, Tamaulipas.

El tema del huachicol fiscal no sólo es de interés del actual Gobierno de México, sino también del de Estados Unidos.

Fue un tema central que se abordó ahora que estuvo en nuestro país el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Junto con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, anunciaron la creación de un grupo de alto nivel para el combate al robo y venta ilegal de combustible, narcoterrorismo, fentanilo y tráfico de armas.

Éste es apenas el inicio de esta historia.