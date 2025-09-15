El mundo reacciona ante la crisis humanitaria en Gaza

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de un proyecto de resolución para el reconocimiento de un Estado Palestino Independiente donde gobierne la autoridad palestina ante la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza.

El documento de siete páginas también condena los actos terroristas de Hamás contra civiles el 7 de octubre de 2023 y el asedio y hambruna al que ha sometido el gobierno de Israel al pueblo palestino.

De los 193 miembros del organismo internacional, 142 naciones votaron a favor de la solución de dos Estados, solamente 10 en contra y hubo 12 abstenciones. Esto habla de una visión conjunta de los países miembros para frenar el asedio de Israel en la Franja de Gaza.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Por fin los terminan de adscribir

En la resolución presentada por Francia y Arabia Saudí se estipula que la Autoridad Palestina gobierne todo el territorio palestino una vez que se consiga un alto al fuego. Por su parte, Hamás debe entregar todas sus armas al gobierno palestino y liberar a los rehenes que aún permanecen cautivos.

Una comisión respaldada por la Organización de las Naciones Unidas estaría presente para velar por la seguridad de los civiles palestinos e Israelíes, supervisar el traslado de poder a la Autoridad Palestina y el acuerdo de paz entre ambas partes.

Desde España, el gobierno ha dado un paso al frente tras anunciar nueve medidas para presionar a Israel, incluido el embargo de armas.

El presidente español, Pedro Sánchez, considera injustificables los ataques contra la población civil palestina que la mayoría de expertos ya califica como un genocidio. Ante este panorama propuso nueve medidas para frenar el avance de Israel en Gaza.

Entre las medidas propuestas destaca la aprobación urgente de un decreto de ley para que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel.

También la prohibición de tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes y la prohibición a la entrada en el espacio aéreo a las “aeronaves de Estado” que transporten material militar con destino al país de Oriente Próximo.

Otra medida destacable es la prohibición de entrada en territorio español a personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en Gaza.

Frente al parlamento, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel por la crisis humanitaria en Gaza.

Von der Leyen también propuso aplicar sanciones contra “los ministros extremistas y los colonos violentos” ante la presión internacional por el genocidio contra el pueblo palestino.

Estas acciones, aunque positivas, parecen insuficientes y llegan muy tarde ante la masacre de civiles obligados a trasladarse ahora al sur de la Franja de Gaza en medio de la destrucción y la hambruna.