Grupo México y Club Pachuca lanzan academia de futbol

El encuentro entre Tuzos y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX, fue el escenario elegido para que Grupo México y el Club de Fútbol Pachuca oficializaron una alianza estratégica orientada a impulsar el desarrollo comunitario a través del deporte. El acuerdo contempla la creación de una red de Academias de Futbol en tres localidades con presencia minera: Santa Bárbara (Chihuahua), Charcas (San Luis Potosí) y San Martín (Zacatecas).

El proyecto tendrá una duración inicial de un año y una inversión de 3.2 millones de pesos, con la meta de beneficiar a 450 niñas, niños y jóvenes de entre 5 y 17 años. La iniciativa no sólo abarca entrenamientos y equipamiento deportivo, sino también talleres de desarrollo personal y la posibilidad de acceder a dos becas de alto rendimiento que permitirán a los alumnos más destacados continuar su formación deportiva y académica en el Centro de Alto Rendimiento del Club Pachuca, en Hidalgo.

La operación combina infraestructura local con la experiencia técnica de Tuzos. Las canchas utilizadas incluyen tanto instalaciones propias de Grupo México como espacios municipales, mientras que el Club Pachuca aporta su modelo formativo y la capacitación de entrenadores. Se prevé la realización de actividades comunitarias, torneos interescuadras y una copa final entre los tres sitios, con un esquema basado en tres ejes: social, académico y deportivo. Conecta dos tradiciones históricas: la minera y la futbolística. Pachuca, ciudad con profundo legado minero, es hoy la sede de uno de los clubes con mayor tradición en México. Fundado en 1895, el Club Pachuca es reconocido como el más antiguo del país y cuenta en su historial con seis títulos de liga, cinco campeonatos de Concacaf y una Copa Sudamericana, siendo el único equipo mexicano en ganar un torneo oficial fuera de su confederación. Además, ha representado a México en cinco ediciones del Mundial de Clubes.

El Club Pachuca ha construido una sólida infraestructura formativa a través de su Centro de Alto Rendimiento y la Universidad del Futbol, proyectos que integran preparación académica, desarrollo físico y acompañamiento emocional. Con esta experiencia, la alianza busca replicar un modelo integral que trascienda lo deportivo y contribuya a la movilidad social de las comunidades mineras. La estrategia va enfocada a la responsabilidad social, que incluye iniciativas en disciplinas culturales, deportivas y artísticas. Entre ellas destacan las Orquestas y Coros Juveniles, Escuelas de Ciclismo, Academias de Béisbol y Talleres de Cine Documental. Con estos proyectos, la empresa ha tejido una red de oportunidades que fomenta la creatividad, la disciplina y la cohesión comunitaria.

Rechaza Sabadell. David Martínez, empresario mexicano y fundador de Fintech Europe, se ha convertido en una de las voces más relevantes dentro del accionariado de Banco Sabadell al rechazar públicamente la oferta actual de BBVA, y exigir que se presente una propuesta más atractiva. Con una participación del 3,8 por ciento, y un asiento en el consejo como consejero en Sabadell, dejó claro que ni él ni Fintech Europe están dispuestos a aceptar la operación en las condiciones actuales, reforzando su peso en la negociación junto a otros grandes inversionistas como BlackRock (6,9%) y Zurich (4,9%). Su reacción es porque hace poco BBVA incrementó su oferta por este banco que fue calificada como infravalorada, teniendo la voz del Consejo de Administración diciendo que recomendaba el rechazo de dicha oferta. Apenas la filial mexicana de Sabadell recibió el espaldarazo de Standard & Poor’s que elevo su calificación de largo plazo de ‘mxAA’ a ‘mxAA+’. La agencia destacó su política conservadora de dividendos, su estrategia de diversificación de fondeo y su importancia estratégica dentro del grupo, factores que se suman a la calificación AAA otorgada por HR Ratings. Con una perspectiva estable, se espera que el banco mantenga ingresos en crecimiento, expansión moderada, capitalización robusta y morosidad contenida en los próximos meses.

Voz en off. Amazon y Mercado Libre, han sido evidenciados por prácticas que limitan la movilidad de los vendedores y reducen la competencia en un sector clave para la digitalización del país. Al menos eso es lo que dice la Cofece, que además afirma que ambas plataformas no transparentan los criterios para definir la “oferta destacada” y privilegian a quienes contratan sus servicios logísticos, configurando un esquema que condiciona la visibilidad de los productos y restringe la libertad de elección de los vendedores. Se afirma que esto puede generarles aspectos negativos a su imagen, y las PyMES. El modelo de operación de estas plataformas enfrenta cuestionamientos, porque existen riesgos regulatorios, menor confianza de los vendedores y una posible presión para replantear su estrategia en México. De la multa a estas no hablamos, porque algunos en el órgano regulador quieren pensarlo dos veces….