Después de ocho años de posicionarse como un referente en la televisión mexicana, adn40 ha puesto en marcha, su evolución hacia adn noticias, una transformación que busca fortalecer su presencia en el ecosistema mediático y responder a las demandas de un mercado cada vez más digitalizado y competitivo. Respaldada por Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, y bajo la dirección de Luciano Pascoe Rippey, la nueva etapa se presentó en un evento que congregó a representantes del periodismo, la comunicación, el sector público y privado, con el objetivo de dar a conocer una estrategia que combina innovación tecnológica, pluralidad de contenidos y cercanía con las audiencias.

Uno de los principales diferenciadores es la incorporación de un foro audiovisual de última generación, diseñado por un reconocido productor internacional, que cuenta con cinco sets y más de diez pantallas para ofrecer experiencias informativas más dinámicas y atractivas. Con este relanzamiento, y con el liderazgo de Benjamín Salinas Sada, adn noticias busca consolidar su marca en un entorno donde la confianza en los medios, y la capacidad de adaptarse a las plataformas digitales se han convertido en factores clave de competitividad.

La estrategia también contempla la continuidad de los conductores más influyentes de la señal, a los que se sumará una nueva generación de periodistas jóvenes con el fin de diversificar el perfil de la audiencia y atraer a públicos más amplios, todo bajo la libertad de opinión. En el evento se reconoció a destacados colaboradores y referentes del periodismo como Joaquín López-Dóriga, por su trayectoria; Mónica Garza, por su defensa de la libertad de expresión; y Mariano Martínez Pérez, por casi dos décadas de excelencia detrás de cámaras en TV Azteca, lo que refuerza el valor histórico y profesional que acompaña esta nueva etapa. El relanzamiento de adn noticias responde a los desafíos de una industria marcada por la desinformación y la manipulación en redes sociales, al mismo tiempo que apuesta por la innovación en formatos audiovisuales y digitales para mantener la confianza del público. La señal continuará transmitiéndose en sus canales habituales y reforzará su presencia en plataformas digitales como @adnnoticiasmx y adnnoticias.mx, consolidando un modelo que combina televisión y entorno digital para ampliar el alcance de sus contenidos y fortalecer la relación con las audiencias. Con esta evolución, adn noticias se propone convertir en un referente de la información multiplataforma en México, con un enfoque en credibilidad, innovación y compromiso con la sociedad.

Relevo Corporativo. La sucesión en Femsa fue bien recibida por el empresariado de México. A partir del 1 de noviembre, José Antonio Fernández Garza-Lagüera asumirá como nuevo director general de la compañía, tras un proceso cuidadoso y respaldado por las mejores prácticas corporativas. A pesar de su juventud, Garza-Lagüera llega con experiencia probada: ha dirigido unidades clave como OXXO, Femsa Centroamérica y Spin, además de liderar una operación que abarca más de 180 mil colaboradores y más de 28 mil tiendas en América y Europa. Su formación en el Tec de Monterrey y Stanford se suma a un enfoque estratégico y de resultados. El legado del consejo que preside José Antonio Fernández Carbajal es clara: consolidar una nueva etapa de crecimiento, innovación y sostenibilidad para uno de los grupos empresariales más relevantes de América Latina.

Voz en off. México ha consolidado un modelo económico con visión humanista, centrado en el bienestar de las personas y la justicia social, que ha permitido avances tangibles en comercio exterior, inversión, desarrollo industrial y nearshoring, posicionando al país como un socio confiable y un destino atractivo para la inversión en un entorno global desafiante. Durante este primer año de análisis, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gestión del secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien recibió espaldarazos por su labor del legislador Jesús Valdés Peña, se han alcanzado resultados significativos en el PIB, y la inflación controlada por debajo del 4 por ciento, creación de empleos, y superávit histórico. La estrategia de Estado contempla la integración de México en el mercado global con ventajas comparativas, la consolidación de una relación sólida con Estados Unidos y el fortalecimiento del T-MEC, así como la implementación de polos de desarrollo en todo el país, asegurando certeza jurídica, estabilidad económica y confianza de los inversionistas, elementos que refuerzan la competitividad y posicionan a México como un actor clave en la economía internacional bajo un enfoque de prosperidad compartida…