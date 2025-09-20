Semana de cuentos

Un multiverso es un grupo de universos paralelos en los que las cosas ocurren de distinta forma, pero con el mismo fin. Y si usted no cree en eso, déjeme decirle que en lo que respecta a la lucha de Independencia, sí existe, y si no me cree, ahí están los dichos de nuestros políticos:

Por ejemplo, nos enteramos, gracias al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que una tal “Leonoria Vicario” participó en la lucha de Independencia, o según palabras del alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández, “Josefa Ortiz de Pinedo” andaba en la mera punta del argüende.

Otro ejemplo es el que nos dio el alcalde de Ciudad Madero, Tamaulipas, Erasmo González, quien de plano festejó a “Josefa María Morelos y Pavón”, personaje muy conocido en ese multiverso, tanto que, hasta el alcalde de Zaragoza, Coahuila, Evelio Vara, también le echó con singular entusiasmo unos cuantos vivas.

El alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, nos revela un dato interesante de ese multiverso, y es que, según sus propias palabras, no fue Hidalgo quien dio el grito, sino el mismísimo Morelos. Y ya para cerrar este multiverso, nos enteramos de que los Niños Héroes de Chapultepec andaban ese día en la calle junto con la raza alebrestada, así lo contó el presidente municipal de Ajalpan, Puebla, Faustino Soriano Centeno, el mero día del grito.

De rodillas. Me dicen que el que está alistando su recorrido de rodillas a La Villa para pedir el milagro de que su exsecretario de Seguridad Pública (recientemente capturado en Paraguay) no cante su nombre, es el senador Adán Augusto López. Y es que la recomendación que le hizo a los legisladores de irse de rodillas a la Basílica para que se les hiciera el milagro de que investigaran a López Obrador por “huachicol”, sí está funcionando, por eso don Adán puso manos a la obra y nos dicen que ya tiene listo el outfit de Juan Diego, plegaria y veladora para arrancarse tempranito para que no le agarre el sol.

Muy forzada. …La estrategia de tramitarle amparos a una larga lista de personajes ligados al escándalo del “huachicol fiscal”. Al que se le ocurrió hay que reconocerle que tuvo un chispazo de genialidad, pero sólo un pequeño chispazo, porque en su mente se imaginó que nunca lo confirmarían con el abogado que supuestamente los promovió, todo iba muy bien hasta que se dio cuenta que ya no es el México de hace 20 años en el que las redes sociales estaban apenas despuntando y no había forma de confirmar información. Además, intentar controlar la narrativa de manera tan burda sólo hace por blindar más a los personajes en cuestión. Opositores: hay que echarle más ganitas si quieren que la gente les haga caso, porque esta nueva pifia se suma a la de la “lista de Marco”, “Estados Unidos detendrá la elección del Poder Judicial” y “los narcopolíticos”.

La última… Me comentan que el que anda cabizbajo, triste, y como si los tenues rayos del sol del ocaso no quisieran tocarlo, es el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Aquellos tiempos de presupuesto oficial para usos personales, de achichincles y mandaderos de sobra, de prensa buscando retratarlo, de millones de espectadores en sus transmisiones por redes sociales, ya quedaron atrás. Hoy, sólo son quejas del trato que le dan, recuerdos de lo que un día fue, y nostalgia por lo que pudo ser. Por cierto, dicen que sólo lo acompaña “el de verde”, fiel como Sancho al Quijote, fiel hasta que deje de pagarle…

… y nos vamos.