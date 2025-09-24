Bermúdez, vinculado a proceso

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En una videoaudiencia de siete horas, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco acusado de liderar el grupo criminal de La Barredora, fue vinculado a proceso por el juez de control del penal de Villahermosa de aquel estado, Ramón Rodolfo Brown Ruiz, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Al mismo tiempo, por razones de seguridad y riesgo de fuga, se ratificó la prisión preventiva de oficio en El Altiplano mexiquense en el que fue internado la noche del viernes pasado, tras su traslado de Paraguay, de donde fue expulsado por el gobierno de ese país, en el que estuvo escondido varios meses después de que huyó cuando se le giró orden de aprehensión. El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria prevista para que su defensa y la Fiscalía General de Tabasco reúnan pruebas para ser sometido a juicio.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que todo aquel que cometa delitos, sin importar jerarquía o posición económica, será castigado, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados al asegurar que ni la comisión de delitos ni los actos ilícitos, detendrán el proyecto que impulsa la Presidenta Sheinbaum.

Al mismo tiempo, calificó de “extraordinaria” la labor de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa, general Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, quienes, junto con su personal, dijo, realizan esfuerzos para reducir violencia y homicidios.

Marcha, protesta y reclamos de estudiantes del CCH-Sur en Ciudad Universitaria por el asesinato de un compañero dentro del mismo, por parte de otro alumno, y condena y declaración de luto en la UNAM por parte del rector Leonardo Lomelí Vanegas, con el ofrecimiento de que se reforzará la seguridad en todos ellos, ya que en ese mismo plantel se suscitó un caso de intento de violación a una joven.

Otro DJ, Tayron Paredes, venezolano, fue reportado como desaparecido en el Estado de México desde el viernes pasado, y aunque fue visto por última vez en Cuautitlán Izcalli, en redes sociales se le ubicó en Huehuetoca. Tiene 27 años, mide 1.80 metros, y como sus colegas colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera, que aparecieron muertos en Colotitlán, tiene varios tatuajes.

Una camioneta en la que viajaba una nieta del gobernador de Sinaloa fue atacada a balazos por un grupo armado en Culiacán, del que ella salió ilesa, no así dos escoltas que la acompañaban, que resultaron heridos.