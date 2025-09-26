Argentina paralizada y el presidente de buen humor.

Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La postura crítica, libertaria, llena de promesas por cambios radicales en sus gobiernos, como una especie de milagros instantáneos del mal para bien, y de poco para mucho es lo que muchos políticos tiempo después ya no pueden sostener.

Aristóteles decía que los gobernantes más virtuosos podían ser corrompidos por sus pasiones, y así es como el economista argentino Javier Milei que llegó a ser presidente hace un par de años como un artista de rock mas que la de un político tradicional.

Milei con su imagen provocadora, desaliñada que busa la provocación y la confrontación ante aquél que no piense como él, y que suele ser más tradicional.

Una especie de grito desesperado por llamar la atención ante su mínimo nivel de experiencia y conocimiento en materia política para llevar, o mejor dicho para rescatar a un país que gobierno tras gobierno lo termina hundiendo y endeudando.

La imagen del día de hoy es de esta enorme carcajada del presidente argentino -Javier Milei durante su encuentro con el presidente Donald Trump en el Asamblea General de la ONU, una escena desagradable para quien la vea.

Esta vez no nos iremos de lleno a su aspecto físico, sudoroso, despeinado, desaliñado, con los dientes manchados y su camisa azul, esta vez no.

Quisiera que nos adentráramos en Argentina y su gente, o si no quiere geolocalizarlo, mire a usted a un jefe de Estado que tiene a su país con niveles altísimos de pobreza, de indigencia, de desempleo y de inflación

Un presidente que busca endeudar aún más a su país, cuando su triunfo en las elecciones presidenciales de hace dos años hacía mítines con más tintes de rockstar que de economista y político, que bajo una estrategia de terapia de choque económico no hay recuperación.

De un mandatario que no ha sabido cumplir, que quitarle “a los ricos” no ha solucionado nada, que eliminar miles de empleos de tajo, ahora el nivel de desempleo ha aumentado de 5 a 7% y un poco más desde sus decisiones impulsivas.

Ahora mírele esa carcajada insultante a su nación, vejatoria a quien votó por él creyendo que los sacaría de la pobreza.

Milei dice “El Estado no crea riqueza, solo la roba y la destruye”, el problema es que él lo hace al pie de la letra.

Argentina es el único país que no ha crecido en 15 años, y que por novena ocasión se acreditará otra deuda con Estados Unidos, una más durante estos 40 años.

No hay humor para reírse a carcajadas.

Cada miércoles hay protestas de maestros y jubilados afuera de la Casa Rosada que terminan en golpes, represión y más enojo entre la gente.

Ha subido el precio de la luz, el gas, el transporte, se recortaron las jubilaciones, el presupuesto de hospitales y universidades; se ha vuelto imposible comprar una playera, unos jeans.

El economista libertario sale de su país para reunirse con países de todo el mundo en Estados Unidos y decide reírse a carcajadas. Vaya usted a saber si de nervio, o por no saber que no podrá cumplir lo que prometió, de miedo a las próximas elecciones legislativas a mediados de octubre, o a insultar a los cientos de miles de argentinos que ante la inflación por los cielos y con pagos congelados, no completan la canasta básica.

Argentina paralizada y el presidente de buen humor.