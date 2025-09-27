Desde la Corte, Vidulfo ve las tropelías de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La panista Kenia López Rabadán anunció que su mandato estará dirigido esencialmente a establecer una rigurosa transparencia, dentro y fuera de San Lázaro.

En este año, que le toca dirigir a los diputados federales, dijo en un desayuno-conferencia con reporteros del Legislativo, dijo que va a trabajar para que sea esta Cámara una caja transparente de todo lo que se haga en esta parte del Congreso de la Unión.

Se comprometió a intentar que este año de la LXVI Legislatura sea el más transparente posible.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Desvisadero alcanza a Petro

“… porque para mí, la transparencia obliga a la no corrupción; la transparencia le pone un freno al que se quiera pasar de listo; la transparencia le pone un freno a quien quiera abusar del cargo; la transparencia le pone un freno a quien quiera usufructuar un espacio público para su beneficio personal”, enumeró.

Consideró que la transparencia es maravillosa porque le garantiza al ciudadano que sus impuestos van a ser bien aplicados y porque exhibe al corrupto y al abusivo, y los excesos se descubren y revelan gracias a la transparencia.

La legisladora expresó su reconocimiento hacia los medios informativos y al ejercicio periodístico como aliados del ejercicio de la política y del gobierno, sin quienes la ciudadanía quedaría sin enterarse de lo que estos hacen.

“Para mí hoy hay una sola prioridad, con eso le garantizo a todos mis compañeros de todos los grupos parlamentarios, institucionalidad. Hoy México lo necesita. La imagen de la Cámara debe ser positiva, pues lo que los ciudadanos esperan de los políticos son trabajos honorables, éticos y decentes”.

+++

“Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Nunca vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero negociación de la ley, nunca. Como dice Juárez, o decía Juárez, ‘nada ni nadie por encima de la ley’. Se llama estado de derecho. Para todas y para todos”, comenta la Presidenta Sheinbaum.

Con esas palabras la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la propuesta del magnate Ricardo Salinas Pliego de una mesa de diálogo para que el Gobierno y su grupo empresarial revisen sus adeudos fiscales y “construir soluciones justas”. Que pague sus impuestos reitera la Jefa del morenismo, nada de mesas de diálogo para negociar impuestos.

+++

El presidente de la nueva Corte, Hugo Aguilar, se arrepintió de recortar el 40% de los empleados asignados a su oficina, pues tras comunicar la reducción por los canales oficiales, salió a explicar que se trataba de una redistribución de personal al interior de la SCJN. Nos cuentan que, tras el anuncio, a decenas de empleados del Alto Tribunal les regresó la tranquilidad.

Por cierto, en sus últimas sesiones, la nueva Suprema Corte ha resuelto casos a favor de autoridades federales, en uno de estos, salvó a la Sedatu de pagar una indemnización superior a los 63 millones de pesos, lo que ha levantado suspicacias sobre cuál será la línea de los ministros electos por voto popular respecto a casos de ciudadanos contra actos de autoridad… Los más pesimistas se preguntan. llegó la Corte para fallar a favor de las instituciones, se preguntan muchos abogados que litigan asuntos importantes en el máximo tribunal del país.

+++

El abogado Vidulfo Rosales le tocó gozar las movilizaciones de sus exrepresentados padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desde alguno de los balcones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde se fue a laborar en la ponencia del ministro presidente del máximo tribunal con un salario verdaderamente envidiable.

Desde su oficina de la Corte vio como un grupo de terroristas fue hasta las puertas del Campo Militar Número Uno, estrellaron un camiones contra las puertas hasta que la derribaron, provocaron a los militares y aceptaron todas las provocaciones.

Durante once años así han actuado, sabiendo que los 42 no 43 están muertos y no hay formas de revivirlos, pero así han recibido dinero y los han consentido.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx