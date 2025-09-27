Fueron estos versos: “No temas, / tu sombra se hizo / a imagen y semejanza tuya / y nada en ella / es capaz de exceder el contorno / que desde tu centro levantaste / con manos propias y entusiasmo antiguo. / Sólo sucede, a veces, / que una esquina la desproporciona, / que la ruina de un muro / la vuelve desmesurada y te la enfrenta”, los que me llevaron a explorar en la obra poética de Eduardo Casar. Busqué sus cuadernos y encontré Parva Natura: “No duraremos mucho tiempo encerrados / en la caja del tiempo. // Que alguien le haga unos hoyos a la tapa / para que la palabra pueda rescatarnos”.

Ahora, tengo en mis manos Nueva ley de grave edad (UNAM, Colección Poemas y Ensayos, 2024) que reúne una selección de la obra poética de Casar de 1981–2024, presentada por Alfredo Barrios. Textos tomados de Noción de travesía (1981), Son cerca de cien años (1989), Caserías (1993), Mar privado (1994), Parva Natura (2006), Habitado por dioses personales (2006), Grandes maniobras en miniatura (2009), Unos poemas envozados (2012), Vibradores a 500 metros (2013), El amor es una escalera (2022), Hortus clausus (2023): “antología imprescindible, una suerte de coronación de una vida consagrada al arte de enseñar, al humanismo y a la poesía”: Alfredo Barrios.

Me sumerjo en estas orlas donde “al juntar las palabras y formar escaleras y puentes /levadizos / que unan habitaciones desconocidas antes”, los designios resuenan en los espejismos intactos de la sed ante las miradas de los dioses que borran la enmudecida alianza de un agua de sombra con el mercurio empañado de la simulación. Casar conoce muy bien los resortes de esa “gota negra vertical” que tiñe los augurios y pretende anular los murmullos del piano ebrio de melodías presurosas. “Y qué tal si al agua comenzara a crecerle / una gota de sed, por dentro, no por la orilla, / porque el agua está llena de orilla”.

Obra lírica en que redundan ecos de Nicanor Parra, Efraín Huerta, Neruda, Pessoa, Sabines, Girondo, Bonifaz Nuño, César Vallejo, Jorge Luis Borges, Quevedo o Catulo en un despliegue discursivo de imágenes paródicas, humorísticas, irónicas y paradójicas en apelación de lo elegiaco, el poemínimo (“Cuidado.../ es que ella tiene / un hermoso fonema / bilabial escondido”), la oda instigadora y la ordenación de estrofas vanguardistas. “Ya se cansó el lenguaje, déjenle espacio, / déjenlo que se vaya / a soñar caderas. Que respire el poema, // que se sirva gargantas desolladas, manos sobre los ojos, / y la fuente nutricia. Dejen cuatro metros de gasa / sobre el hombre que sueña”. Poeta que se burla de sí mismo con una cómplice y cordial desfachatez: “La ventaja de estar perdiendo / pelo / es que puedo peinarme / utilizando la sombra / como espejo, // con un ahorro enorme / de rasgos interiores”.

Casarianas: “Una gota de sed es un desierto de agua” * “Al soñar / ya la palabra flor se desmadeja” * “Y la palabra mar sueña que se moja” * “Y es por esa tristeza tan desnuda que / la Tierra está girando: / qué leyes ni qué fatales universales, / qué prisionera sangre / como una sola tela de seda desgarrada” * “La infancia no se fue: / se me quedó en las manos” * “Todo parte de un principio, / inclusive el final. / Inclusive el final / todo comienza” * “Los dioses descontinuados andan entre los hombres”.

