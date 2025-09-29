A mostrar el poderío

El Duende. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Después de algunas movilizaciones aéreas que tuvieron aviones rusos en los cielos de Polonia y Dinamarca, aeronaves norteamericanas se activaron y mandaron un fuerte mensaje. Aviones estadounidenses fueron enviados a interceptar aviones de guerra rusos, en un acto que preocupó a más de uno por el desenlace que pudo tener. La semana pasada, la Fuerza Aérea de EU desplegó sus famosos aviones Caza, para identificar a cuatro aeronaves militares rusas que se encontraban volando muy cerca de Alaska.

De acuerdo con información del Comando Norte, se trató de dos bombarderos Tupolev TU-95 y dos Cazas SU-35.

Para esta misma operación, también se usaron diferentes aeronaves, como un avión de alerta temprana, cuatro F16 y cuatro aviones Cisterna KC-135 que se dedicaron a rastrear a las aeronaves rusas.

El propio Comando Norte dio a conocer que, en la misión, las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no violaron territorio soberano de Estados Unidos o Canadá.

Y aunque dijo que se trató de una operación de rutina, la exhibición aérea fue el reflejo de una tensión sostenida que existe entre Moscú y Occidente.

La maniobra fue una clara demostración de la capacidad de reacción por parte de Estados Unidos y, aunque no hubo contacto ni disparos, se sintió una tensa calma entre los gobiernos de ambos países.

Estados Unidos le recordó a Rusia que sus cielos y alrededores están siendo totalmente vigilados.

Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, exigió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que detenga ya la guerra y deje de extenderse hacia su territorio.

Lo anterior, después de que el presidente Donald Trump advirtiera que dará todo su apoyo a Ucrania para terminar con Rusia y recuperar sus territorios.

Así que, con estas acciones, queda claro que se está “calentando la plaza”, y que pronto veremos la respuesta de Rusia a todas estas presiones y exigencias, en una guerra que lleva más de 3 años sin poder terminar.

