La nueva guerra híbrida en Europa

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En Europa ya se habla de una guerra híbrida tras las últimas incursiones en el espacio aéreo europeo de drones no identificados que han provocado el cierre de aeropuertos y encienden todas alarmas de la Unión Europea.

Una guerra hibrida responde al uso de tácticas militares convencionales con medios no convencionales como los ciberataques, la propagación de desinformación, intervenciones electorales y el uso de grupos no estatales como asociaciones civiles y ONGs para debilitar la estabilidad y la toma de decisiones del enemigo.

Muchas de estas tácticas se han presentado en las últimas semanas en el escenario geopolítico del continente europeo aumentando las tensiones entre Rusia y Occidente.

Este fin de semana se celebraron elecciones en Moldavia para elegir un nuevo parlamento que determinaría si los votantes quieren acercarse más a la Unión Europea o a Rusia.

El primer ministro Dorin Recean ha hecho públicas sus críticas a Moscú por una supuesta injerencia en las elecciones del país de Europa Oriental, mediante campañas de desinformación y supuestas compras de votantes para recuperar el control del país.

En Dinamarca se avistaron drones no identificados en instalaciones militares al norte del país este fin de semana, lo que provocó un aumento en las tensiones tras el cierre de aeropuertos por la detección de drones en el espacio aéreo de Noruega y Dinamarca.

Las autoridades danesas calificaron oficialmente los incidentes de ataques híbridos y evitaron culpar directamente a Moscú, pero no descartan que la intervención de su espacio aéreo provenga de Rusia.

Otro incidente registrado en Europa fue el ataque cibernético que afectó los aeropuertos en Bruselas, Berlín y Londres, provocando la cancelación de vuelos y retrasos tras la afectación de los sistemas de facturación de pasajeros.

Rusia niega estar detrás de estos incidentes en medio de la guerra con Ucrania que ha dividido a oriente con occidente.

Ante este panorama, la Unión Europea aprobó un plan para desplegar un muro de drones en la zona oriental del continente para proteger el espacio aéreo ante las recientes violaciones.

Oficiales de la OTAN y la Unión Europea creen que el gobierno de Vladimir Putin quiere poner a prueba la seguridad de Europa y dividir a la sociedad para desviar la mirada de la guerra que libra con Ucrania.

Quien esté detrás de estas acciones provocadoras quiere aumentar la tensión en el continente recordando que Europa está en medio de un rearme con el aumento del 5 por ciento del Producto Interno Bruto en seguridad y el miedo hace que los ciudadanos aprueben las medidas de los gobiernos que pretenden invertir en armamento en vez de beneficios sociales como salud y educación.

Lo que si ha provocado esta guerra híbrida es que los países de Europa pidan una mayor acción de la Unión Europea, lo que podría provocar una guerra a mayor escala en el continente