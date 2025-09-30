LA DEA vs CJNG

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El operativo que ejecutó la DEA contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —que le significó a este grupo un golpe de casi 50 millones de dólares, la pérdida de unas 28 toneladas de diferentes drogas con un valor multimillonario en el mercado negro y el arresto de 670 de sus operadores— ha acelerado los acercamientos para una alianza con Los Chapitos.

Fuentes del más alto nivel consultadas ayer por este columnista me recuerdan que desde inicios de 2025 la DEA ha tenido en su radar la posibilidad real de un pacto entre la facción del Cártel de Sinaloa que comandan los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el grupo delictivo de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

El operativo de la DEA, me dicen las fuentes consultadas, fue la ejecución de un trabajo de inteligencia y seguimiento realizado durante más de 2 años sobre los principales operadores del CJNG en su territorio y otras siete regiones, incluido México, y este debilitamiento, me aseguran, allana el camino a la unión con Los Chapitos.

Se trató de una acción sincronizada de cuatro días en las que participaron 23 divisiones de la DEA en territorio estadounidense y siete regionales en el extranjero, incluido México, y que tuvo como saldo:

670 arrestos; la incautación de 92.4 kilos de polvo de fentanilo, de 1 millón 157 mil 672 pastillas falsas, 6 toneladas de metanfetamina, casi 23 toneladas de cocaína, y 33 kilos de heroína; además de 18 millones 644 mil 105 dólares en efectivo y activos (principalmente propiedades) por 29 millones 694 mil 429 dólares y 244 armas de fuego.

Aunque hay una estrecha colaboración con las autoridades mexicanas —y que es estratégica en esta misión—, la DEA no reportó que haya existido algún tipo de acción conjunta en el mega operativo contra “una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas, influyentes y despiadadas de México”.

En su informe anual 2025, la DEA —que siempre ha tenido una profunda desconfianza de los cuerpos de seguridad de México— advirtió que el CJNG podría capitalizar el conflicto entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, esencialmente alineándose a favor de sus antiguos rivales, Los Chapitos, contra Los Mayos.

De acuerdo con la oficina antidrogas una alianza estratégica entre el CJNG y Los Chapitos tiene el potencial de expandir los territorios, recursos, poder de fuego y acceso de estos grupos a funcionarios corruptos, “lo que podría resultar en una alteración significativa del equilibrio de poder criminal existente en México y podría servir para aumentar el flujo de drogas hacia el norte y el tráfico de armas hacia el sur”. Hoy se fortalece el escenario para su unión, me insisten.

Bien vale la pena el apunte: para la administración Trump, el CJNG es una organización terrorista, con presencia en 40 países, que utiliza sus vastos recursos financieros, su estructura de mando basada en franquicias, su propensión a la violencia y “su acceso a funcionarios corruptos “para mantener y expandir su influencia sobre el narcotráfico en México.

De acuerdo con la radiografía hecha por la DEA, el CJNG —vinculado con redes chinas de lavado de dinero— es la segunda empresa criminal más importante de México y una de las más poderosas del mundo y es considerado una de las amenazas más importantes para la salud pública, la seguridad pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

“Es probable que el CJNG esté aumentando su participación en actividades no relacionadas con el narcotráfico, como el robo de gasolina, esquemas de extorsión, la infiltración en industrias legítimas, la imposición de impuestos al tráfico de personas y la perpetración de esquemas inmobiliarios —incluido el fraude de tiempo compartido— con fines de lavado de dinero”, refiere la DEA.

Ayer, el administrador de la agencia antidrogas Terrance Cole amenazó al CJNG: “Que esto sirva de advertencia: la DEA no cejará (…) Cada arresto, cada incautación y cada dólar confiscado al CJNG representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Esta operación enfocada es solo el comienzo; juntos continuaremos esta lucha hasta derrotar esta amenaza”.

Estados Unidos está dando su propia batalla contra los cárteles de la droga mexicanos. La colaboración de México en esta cruzada, insisto, es crucial para no solo sacudir las entrañas de las empresas sino para por fin lograr aniquilarlas. Depende de la voluntad de ambos lados.

RADAR

NAHLE. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle —nacida en Zacatecas—, echó mano de la estructura de comunicación del gobierno del estado para presumir el espaldarazo que recibió de Palacio Nacional ante supuestas investigaciones en su contra por el tema de huachicol fiscal.

Y no solo eso, ha destinado amplios espacios para defenderse —con el apoyo de medios de comunicación leales a su administración— sobre su gestión al frente de la Secretaría de Energía; incluso en redes sociales posteó el apoyo que le dio la Presidenta Claudia Sheinbaum —quien aclaró que si bien no hay una investigación en su contra, Nahle si podría ir a declarar ante las autoridades— acompañado de la frase: “Rocío Nahle defendió la soberanía”. Qué cosas.