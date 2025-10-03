Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

¿Cómo le fue a la economía mexicana durante el primer año del gobierno de CSP?

Comienzo por los buenos resultados, aceptando que lo son el alza en la bolsa de valores, la baja en el tipo de cambio y la reducción en la tasa de interés.

Entre el 30 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores pasó de 52,477.30 unidades a 62,915.57 puntos, lo cual dio como resultado una ganancia de 10,438.27 unidades, el 19.89%.

Entre el 30 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre del 2025 el tipo de cambio (tomo referencia el Fix), bajó de 19.6440 pesos por dólar a 18.3342, una reducción de 1.3098 pesos, lo cual dio como resultado una apreciación del peso frente al dólar de 6.67%.

Entre el 30 de septiembre de 2024 y el 30 de septiembre del 2025 la tasa de fondeo interbancario (que es la tasa a la que los bancos se prestan dinero entre sí), pasó de 10.50% a 7.50%, una reducción de 3 puntos porcentuales, el 28.57%.

Continúo con los malos resultados, empezando por la confianza de los empresarios para invertir directamente, inversiones directas de las que dependen la producción de bienes y servicios, y por lo tanto el crecimiento de la economía, así como la creación de empleos y la generación de ingresos, y por ello el bienestar de las personas, confianza que, en escala de cero (total desconfianza), a cien (confianza total), en septiembre de 2024 fue de 33.8 puntos (muy baja, malo), y que en septiembre de 2025 fue de 32.1 puntos (más baja, peor).

La baja confianza empresarial para realizar inversiones directas ya se tradujo en una preocupante caída en las mismas, medidas por las inversiones en instalaciones y maquinaria y equipo, que, por proporcionar la infraestructura física para llevar a cabo la producción, son un buen indicador de la inversión directa. En términos anuales, en septiembre de 2024, dichas inversiones decrecieron 2.1%. En junio pasado, último mes para el que tenemos información, decrecieron 6.8%, 4.7 puntos porcentuales más, el 223.81%, sumándose 10 meses consecutivos de decrecimiento de las inversiones en instalaciones y maquinaria y equipo, 5.00% en promedio mensual.

Ese decrecimiento en las inversiones directas, de las cuales depende el crecimiento de la economía, medido por la producción de bienes y servicios, ya lo está afectando. Según el Indicador Global de la Actividad Económica, en términos anuales, en septiembre de 2024, la economía creció 0.6% (muy bajo, malo). En julio pasado, último mes para el que contamos con información, decreció 1.2% (negativo, peor).

Durante los doce meses anteriores al inicio de la presidencia de CSP, de octubre de 2023 a septiembre de 2024, el crecimiento promedio mensual de la economía fue 1.94%. Durante los primeros diez meses de su gobierno, de octubre de 2024 a julio de 2025, fue 0.18%, 1.76 puntos porcentuales menor, el 90.72%.

Lo malo: menor confianza para invertir directamente, decrecimiento de las inversiones directas, crecimiento de la producción de bienes y servicios cada vez menor, lo cual se traduce en menos oportunidades para, por medio de la creación de empleos y la generación de ingresos, elevar el bienestar de las personas, que es el fin de la economía.

Así un primer balance, en materia de economía, del primer año de CSP.