No hemos aprendido nada

El Duende.

No cabe duda, cada día estamos más y más podridos como sociedad. Atrás quedó aquel espíritu empático y solidario que tanto orgullo nos daba, ese que contagiaba y a la vez nos invitaba a apoyarnos como mexicanos.

Hoy en día, por todos lados y en cualquier ámbito, proliferan los resentidos sociales, violentos e inadaptados y la conmemoración del 57 aniversario del 2 de Octubre fue la confirmación de esto.

La semana pasada, durante la marcha en recuerdo del movimiento estudiantil de 1968, pudimos ser testigos de cómo lo que tendría que haber sido una movilización pacífica, acabó en tragedia.

Hechos violentos por doquier y un saldo de 94 policías heridos —17 aún permanecen hospitalizados— y 29 civiles lesionados. Las imágenes se viralizaron en redes sociales exhibiendo un total desgobierno, anarquía y omisión por parte de las autoridades.

Quema de negocios, imágenes de enfrentamientos con objetos punzocortantes, palos y hasta golpes con martillos, fue el saldo que dejó esta manifestación en la capital.

Incluso, algunos periodistas que cubrieron la marcha para diversos medios de comunicación resultaron agredidos.

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México expresó su más enérgico rechazo a los actos de violencia y vandalismo que enmarcaron la conmemoración del 2 de Octubre.

Agregaron que lo sucedido fue inaceptable, sobre todo en un contexto de memoria y reflexión por lo que se vivió en 1968. Lamentaron la cantidad de heridos y manifestaron su solidaridad con los fotógrafos, reporteros y prensa en general que resultaron lastimados.

Por otro lado, las pérdidas económicas en los negocios aledaños al Zócalo capitalino —joyerías en su gran mayoría—, así como los daños materiales, fueron bastante considerables. En total, se estima que superaron los cuatro millones de pesos, incluidos saqueos y robos en establecimientos comerciales.

Mientras tanto y fieles a su doctrina, las autoridades se lavaron las manos de los hechos e insistieron en que actuaron de manera correcta al “no caer en provocaciones”, tal y como dijera ya saben quién. ¡Hágame el fabrón cavor!

El viernes pasado en su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el concurso titulado México Canta y no habló sobre el tema.

