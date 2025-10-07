La red del “Gurú financiero”

Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Luis Alberto Pérez Zamorano es hijo de don Luis y de doña Lilia. Nació en Naucalpan en 1979 y cumplió años el 20 de septiembre. Parecía una buena persona que ganaba la confianza de todos por presumir su fe en Dios… pero en muy poco tiempo construyó un impero mientras estafaba a más de 10 mil personas por 15 mil millones de pesos. Se decía a él mismo “El Gurú Financiero”.

A solicitud del nuevo gobierno mexicano fue detenido hace unos meses en Italia por la Interpol —los defraudados decían que iba bajando de un crucero en Palermo. Durante el auge de su operación se vinculó a funcionarios y empresarios de todo el país, pero concentró su fraude en Michoacán, Nuevo León y Edomex.

Era muy hábil. Se sumaba a grupos de amigos adinerados. Apostaba por el líder de ese grupo. Lo convencía de invertir en activos como oro, petróleo, algodón o litio en otros países a través de su empresa Inverforx. Daba intereses superiores al 80% pagaderos a mes vencido, y sí, al principio pagaba intereses para generar confianza y que el líder convenciera a otros de invertir.

Era la ilusión perfecta a partir de presumir a Dios y al principio entregar “ganancias” de manera puntual.

Por ejemplo, en Monterrey, Pérez Zamorano se vinculó con un grupo de empresarios que inició invirtiendo 100 mil pesos, en menos de un año sus inversiones mensuales eran de 5 millones de pesos de cada socio. El paquete superaba los 200 millones de pesos, los empresarios habían apostado el capital de sus negocios. Un día simplemente no llegó el deposito con los rendimientos para los 4 socios.

En Michoacán —durante el sexenio de Silvano Aureoles— se vinculó con funcionarios de la Secretaría de Finanzas quienes a su vez le abrieron las puertas con secretarios y subsecretarios del gobierno local y con empresarios. Fue el mismo esquema: inversiones con altos rendimientos garantizados y cuando elevaron su inversión ya no recibieron nada.

A la par de esta estafa e ir sumando a empresarios que apostaban en Inverforx el capital de sus propias empresas, a funcionarios que metieron dinero personal y público o a personas que le entregaron los ahorros de toda su vida, creó una red empresarial en México, Estados Unidos, España, y Reino Unido, en la que muchos de sus socios tienen órdenes de aprehensión.

Algunos clientes denunciaron, al no recibir respuesta de plano secuestraron a empleados de Pérez Zamorano para exigir que les regresaran al menos su capital, sólo así un puñado recuperó su dinero, la mayoría confío en las autoridades.

Con las actas constitutivas en mano, en este espacio solo mencionaremos a las empresas.

Registros del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, Pérez Zamorano es fundador de Inverforx o Grupo Inverforx y la titularidad de la marca está registrada a nombre de Strategic Capital Agency —creada en Ixtapaluca el 30 de mayo de 2019—, un tercer registro es Grupo Inverforx, Estrategias Internacionales de Inversión. Iniciaron operaciones en 2018.

Los socios fundadores de Strategic Capital Agency son Perez Zamorano, su madre, y apoderados legales Hatziry Yael Rodríguez Román y Sebastián Martínez León y registraron como domicilio un local en Ciudad Satélite.

Se fusiona en 2020 con CWH Certeza de Opción, SA de CV Sofom —fundada en 2018 por Luis Gerardo Villarreal—, la cual sí cuenta con registro para actividades supervisadas por el Padrón de Entidades Supervisadas (PES) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Pérez Zamorano se queda como Director General.

Otras empresas de Pérez Zamorano son Zamlua Construcciones SA de CV, fundada el 3 de mayo de 2021 en CDMX, su socio es Noé Gerardo Sánchez Bautista. INMAZCO SA de CV, fundada el 23 de noviembre de 2016 en Cuautitlán, por Pérez Zamorano y su hermana Liliana, dedicada a la industria de la construcción.

Esta empresa tiene filiales en Barcelona, dadas de alta como INMAZCO SL e INMAZCO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL.

Otra empresa en la que participa “El Gurú financiero” es Comercializadora y Administradora Chepina SA de CV, fundada en febrero de 2022, con la que incursionó en la industria restaurantera.

Hay más empresas ligadas a socios de Pérez Zamorano: México Dorado Mezcaleria, D´skite del antojo, Pozole Andabas y el Platillo de los Dioses by México Dorado, Anita´s Surprises House, Curiosistas y Asesores Corporativos Alpeza, SAPI de CV.

En el Registro Mercantil de Barcelona, España, hay seis empresas relacionadas con Pérez Zamorano y una que, según el portal de Inverforx, antes de ser retirado de la web, estaría ligada a la financiera Notescu UK Limited, Atlantia Triunfo SL —que cambió su nombre varias veces. Otras empresas son Innovaforx Global Pymes, creada en 2019 en Barcelona, donde también creó Lumon Inversiones en 2022.

Una de las empresas más importantes de “El Gurú financiero” es Notescu UK Limited que opera en Reino Unido, Notescu Limited en Bermudas y Notescu PTY Limited en Australia. Y la lista de empresas sigue y sigue… todas las actas constitutivas están en poder de este columnista.

Así pues, un hombre que desnostaba a sus críticos, que postergaba reuniones de zoom para informar a sus clientes sobre su dinero, que presumía su fe por todos lados, creó empresas que operaron en al menos tres continentes y paraísos fiscales. Que viajaba por el mundo sin preocupación fue detenido por el nuevo gobierno de México.

Aquí lo esperan 515 demandas, muchas de ellas

colectivas por fraude.

RADAR

ALTA TENSIÓN. Nos comentan que bajo la administración de Martín López Delgado, el Sistema de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) —responsable del Tren Ligero y los trolebuses— se ha convertido en el centro de una controversia que combina favoritismo, sobrecostos y obras inconclusas.

Mis fuentes me aseguran que las compras y licitaciones han beneficiado reiteradamente a Trolley and Bus Electric México, S.A. de C.V., pese a un largo historial de incumplimientos.

La denuncia SIDEC2510183DENC, presentada ante el Gobierno capitalino, detalla con documentos y fechas cómo los contratos fueron modificados para sostener a la misma empresa sin aplicar sanciones.

Nos hacen ver que más que una falla administrativa, el caso refleja la fragilidad de los controles y el riesgo de que la corrupción se vuelva un componente estructural del transporte eléctrico en la capital. ¡Pff!