No es Claudia

El poder absoluto no sólo implica control absoluto, sino también responsabilidad absoluta. México vive un espejismo de medio siglo atrás, cuando las decisiones eran tomadas por una sola voz. El problema es que hoy no queda claro a quién pertenece esa voz y, por lo tanto, quién es responsable tanto de los logros como de los tropiezos.

En su primer año de gobierno, Sheinbaum se convirtió en la mandataria con mayor aprobación en el mundo, y también en la que más poder ha tenido en México desde hace medio siglo. Sin embargo, la mitad de su gabinete fue heredada de su antecesor; el dirigente de Morena es hijo de AMLO; los congresistas morenistas con más poder son “compadres” o cercanos a López Obrador, y las reformas aprobadas son eco de los discursos de los últimos 6 años. A pesar de tener mayoría en el Congreso, a veces los legisladores de Morena van en otra dirección. Es difícil evaluar el desempeño de su gobierno.

Seguridad. Pareciera que hay una estrategia más agresiva comparada con “abrazos, no balazos”, pero la inseguridad no ha aminorado. Las desapariciones aumentaron, con un promedio de 40 personas diarias, 16 por ciento más que el año anterior. La aparente fragmentación del Cártel de Sinaloa ha puesto a ese estado y a otras regiones del país en una situación crítica de violencia. Aunque pareciera marcar una diferencia de su antecesor, la realidad supera a la narrativa y muestra resultados contrastantes con los triunfos anunciados.

Economía. El Plan México de Sheinbaum prometió movilizar 277 mil mdp, pero la inversión fija bruta ha caído 6.5% desde 2024. El crecimiento económico esperado para este año es de 0.1%. Cabe recordar que el TLCAN, la apertura económica y la atracción de inversión extranjera directa se catalizaron cuando de descentralizó el poder y las empresas sentían más protección ante cualquier arbitrariedad en un país sin instituciones. La deuda también ha incrementado drásticamente, llegando a cifras históricas. Lo anterior aunado a un vecino errático ha disuadido las inversiones.

Estado de derecho. En este aspecto no hay mucho qué rescatar. La reforma judicial, el debilitamiento de organismos autónomos, la reforma contra el amparo y los cambios para centralizar las decisiones han mermado la fortaleza institucional, lo cual impacta en la justicia, la transparencia y el Estado de derecho. Sin embargo, la gran mayoría de estas políticas y leyes emanan de la narrativa y las propuestas de AMLO. Pareciera que la labor es cumplir lo que él no pudo, ahora que Morena tiene todo el poder.

Sheinbaum arranca con gran capital político, pero su éxito dependerá más de su capacidad de trascender y marcar su propia huella en el camino.