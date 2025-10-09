Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

En el anterior Pesos y Contrapesos vimos que, durante los siete primeros meses de 2024, en promedio mensual, la compra de bienes y servicios, excluyendo bienes inmuebles y objetos lujosos, creció, en términos anuales, 4.07%. Entre enero y julio pasados decreció 0.13%, lo cual, dado que el fin de la economía es el bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios disponibles para la satisfacción de necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, es mala noticia.

Más allá del decrecimiento de la compra de bienes y servicios, y de sus causas (desde menores ingresos hasta mayores ahorros), ¿cómo está la confianza de los consumidores?

El Inegi calcula el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), a partir de las respuestas que los consumidores encuestados dan a estas cinco preguntas. ¿Situación económica de la familia, hoy, comparada con la de hace 12 meses? ¿Situación económica de la familia, dentro de 12 meses, comparada con la de hoy? ¿Situación de la economía, hoy, comparada con la de hace 12 meses? ¿Situación de la economía, dentro de 12 meses, comparada con la de hoy? ¿Situación de la familia, hoy, comparada con la de hace 12 meses, para comprar enseres domésticos? El indicador va de cero, total desconfianza, a 100, confianza total.

A continuación comparo, primero, septiembre de 2025 con septiembre de 2024 (comparación anual) y, segundo, septiembre con agosto (comparación mensual).

Respecto a la primera pregunta (¿situación económica de la familia, hoy, comparada con la de hace 12 meses?), en septiembre del año pasado el ICC fue de 52.0 puntos, puntuación que se repitió en septiembre pasado. En agosto pasado fue de 51.8 puntos y en septiembre de 52.0 (mejoró).

Con relación a la segunda (¿situación económica de la familia, dentro de 12 meses, comparada con la de hoy?), en septiembre del año pasado el ICC fue de 57.3 puntos. En septiembre pasado de 58.6 (mejoró). En agosto pasado fue de 58.6 puntos, puntuación que se repitió en septiembre.

Respecto a la tercera (¿situación de la economía, hoy, comparada con la de hace 12 meses?), en septiembre del año pasado el ICC fue de 44.2 puntos. En septiembre pasado fue de 41.3 (empeoró). En agosto pasado fue de 41.5 puntos y en septiembre de 41.3 (empeoró).

Con relación a la cuarta (¿situación de la economía, dentro de 12 meses, comparada con la de hoy?), en septiembre del año pasado el ICC fue de 51.0 puntos. En septiembre pasado fue de 48.1 (empeoró). En agosto pasado fue de 48.6 puntos y en septiembre de 48.1 (empeoró).

Por último, respecto a la quinta (¿situación de la familia hoy, comparada con la de hace 12 meses, para comprar enseres domésticos?), en septiembre del año pasado el ICC fue de 30.6 puntos. En septiembre pasado fue 32.4 (mejoró). En agosto pasado fue de 33.2 puntos y en septiembre de 32.4 (empeoró).

En una primera lectura, ¿qué nos dicen los resultados del ICC? Que los consumidores ven con menos pesimismo el presente y el futuro de la economía familiar que el presente y el futuro de la economía. Presente de la economía familiar: 52.0. De la economía: 41.3. Futuro de la economía familiar: 58.6. De la economía: 48.1. Lo anterior pese a que, en lo referente a la situación de la familia hoy, comparada con la de hace 12 meses, para comprar enseres domésticos, la confianza es muy baja: 32.4 puntos.