La fotografía y la política: El caso Milei 

Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La fotografía como un documento que nos lleva al pasado, que nos trae recuerdos, que nos muestra y también nos advierte actos de un posible futuro.

Hoy en día la fotografía pareciera ser una palabra tan repetitiva que pierde la importancia del trabajo que realizan millones de fotógrafos de manera profesional en distintas áreas.

El fotoperiodismo, por ejemplo que nos aguarda siempre con la historia de actos que tantas veces han sido fotografiados, y que también les hemos ido perdiendo atención.

Como fotógrafa, editora y especialista en imagen política, seguiré invitándole a que preste atención a todos los mensajes visuales y no verbales de todo político y aún más en campaña.

Lo que vive Argentina con un presidente como Javier Milei es un ejemplo, por solo mencionar uno de tantos, que nos da toda la información de quien sabe cómo incitar a un cambio, sin tener ningún tipo de preparación para sostener las propuestas de campaña y la realidad de una sociedad cansada de enfrentar una crisis tras otra.

La fotografía que hoy presento en este espacio es justo la advertencia de lo que podía venir.

Otro ejemplo de los países que se vuelcan al cambio, con una chamarra de cuero, cabello despeinado, look de galán ochentero, un tinte de rockstar que ni hablar sabía, pero les provocaba el grito eufórico que cualquier artista hace en un recinto como este.

Los ciudadanos y las sociedades no entendemos que la política no son experimentos, no son intentos por saber si “el menos malo o el que nos queda”. No entendemos que en la política se trabaja parejo desde arriba hasta abajo para que todo cambie o mejore, en su mínimo defecto.

Entonces apostamos todos al que sigue en el escenario, que toma e micrófono diferente, que se viste diferente, que habla diferente, que posa diferente, que no le importa lo de siempre, que me hace sentir que me vio y que me escucha.

Ese que sale en las fotos tan relajado que me entiende, porque creo que me reconoce, a mi que también me visto así y no me importan los códigos de vestimenta.

Porque los políticos de siempre, esos de traje, mienten, roban, y no nos funcionan más.

La imagen y la política, tan juntas y divididas por las sociedades actuales. Hoy Milei no es bienvenido en ningún lugar de la Argentina, los ha llevado a otra crisis, y quizá a una de las más grandes.

Sus gritos de campaña se convirtieron en caprichos, y sus berrinches en órdenes. Hoy hay más gente sin casa, sin qué comer, sin qué aguardar a nada. Los precios de todo están por los cielos, los negocios cierran y nadie contrata a nadie.

La fotografía y la política, que no es lo mismo la fotografía política.

La fotografía nos advierte con la captura de momentos como este que les muestro. Una advertencia clara de que no podemos adular a cualquiera que cree poder solucionar un país y erradicar sus problemas, eso se hace hasta que lo hacen.

Siempre hay una foto que nos recuerda lo tontos que fuimos, incluso por habernos enamorado de ese ex. Pues así con las decisiones que hacemos en la vida profesional y como ciudadanos.

La fotografía siempre estará a nuestro alcance para que demos las siguientes decisiones políticas como sociedad. En cualquier país, en cualquier momento de la historia, las fotografías están para que las veamos de pies a cabeza, una y otra vez y entendamos que la imagen importa y tanto así, que nos provocan tomar decisiones equivocadas.

La imagen, el discurso, el contenido, la personalidad, las propuestas, los partidos, su ideología, por supuesto que todo cuenta, pero solo si nos detenemos a observar con detalle e imaginar la fotografía del futuro que ellos pueden o no nos pueden dar.

Milei, el rockstar, no está pudiendo con Argentina y su gente ha cambiado los coros en la calle: Hijo de Puta lo llaman hoy.

La fotografía y la política: El caso Milei ı Foto: Especial