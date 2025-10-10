Maquillaje a granel

Usa a diario y por montones el destructor del PRI, Alejandro Moreno, o por lo menos eso es lo que nos dejó ver en un video que él mismo publicó en sus redes sociales. Fue tal su habilidad y pericia con la brocha y el polvo, que oculta las imperfecciones que hasta los y las profesionales de la belleza se quedaron impactadas. Quién diría que tuviera tan delicada destreza.

A volar. Se va a ir el austero Gerardo Fernández Noroña, luego de que evidenciaron con pruebas que usó una aeronave privada para su traslado a una gira por el estado de Coahuila. Al parecer no le son suficientes las veces que ha dicho su jefa, la Presidenta Sheinbaum, que todos deben apegarse a los principios de austeridad con los que, se supone, se rige su movimiento, o a lo mejor es tanta su necesidad de atención, que él mismo se manda a hacer sus filtraciones para seguir dando nota.

La lengua de Layda. Es larga, tan larga que se la muerde con cada palabra que suelta. Me comentan que, si bien es cierto que La Moringa Cárdenas tiene muchas propiedades, como bien lo dijo la gobernadora Sansores, ella no se queda atrás. Son tantos años de cacicazgo familiar que no sólo han ensanchado sus arcas personales, sino que también les dio por jugar al Monopoly Campechano, y para muestra está la “casita del pueblo” en la meritita playa en San Lorenzo. Denle una buscada en Google y verán.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES La maroma de Hugo Eric

Ya por favor. Es lo que dicen de Sandra Cuevas. Es tanta su necesidad de atención que ya se parece a Noroña, ¿o viceversa? Ahora resulta que le van a hacer una película y la anda anunciando como si fuera una gracia que esté relacionada con personajes que hoy se encuentran presos por presuntos delitos. A ese paso, su próxima película será: ¡Sálvese quien pueda!

La última… La ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, será sede de un gran concierto para un doble festejo. El Festival de Otoño y los 45 años de carrera de Amanda Miguel. El alcalde Beto Granados se puso guapo con el pueblo y estará de manteles largos para recibir a gente de todo el país y del vecino estado de Texas. Bien por Matamoros, bien por Beto, bien por la gente.

… y nos vamos.