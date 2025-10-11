Continua el Ciclo de Conciertos y Conferencias de Jazz, New York Jazz All Stars 2025, realizado por DeQuinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center /Wynton Marsalis. Presentación penúltima del programa con el ensamble Yes! Trio conformado por el pianista Aaron Goldberg, el bajista Omer Vital y el baterista Ali Jackson Jr. Gala que promete un despliegue de sonoridades impregnadas del ánimo de New Orleans en la corriente tradicional y franjas innovadoras. Unidos por treinta años de amistad y amor al swing, los tres músicos contemporáneos y líderes solistas son el vínculo de un verdadero espíritu de grupo impulsados por su diversidad y experiencias individuales.

Convencidos de que el swing es una idea atemporal, este trío instrumental concibe el jazz desde una fidelidad con su esencia. A lo largo de veinte años, el pianista israelí Aaron Goldberg se ha distinguido como uno de los artistas más brillantes del jazz. Ha participado en diversos escenarios con notables instrumentistas de trascendencia internacional como el saxofonista Joshua Redman; el trompetista, compositor y director Wynton Marsalis; o el guitarrista Kurt Rosenwinkel, entre otras figuras destacadas. Su ejecución expresiva, límpida, tentadora y singular demuestra que el jazz es una tradición y, asimismo, una conjunción innovadora.

Omer Avital es un virtuoso bajista y además líder de banda. Compositor visionario en propuesta de temas concebidos en el desafío de las fronteras del jazz. Nacido en Israel, de ascendencia marroquí y yemení, se trasladó a Estados Unidos. Con frecuencia, vuelve a su tierra natal para asimilar las tradiciones musicales del Magreb y el Cercano Oriente, donde se nutrió de los rubores y ecos del oud egipcio, instrumento de cuerda similar al laúd, con forma de pera, que ha sido una parte fundamental de la música tradicional egipcia durante siglos.

Ali Jackson Jr.: compositor, arreglista, educador y percusionista. Baterista de expresivos tabaleos en conformidades de diferentes estilos, géneros y épocas históricas: sus interpretaciones se caracterizan por tocar solos de batería melódicos y audaces utilizando todas las superficies del instrumento. En 2005 se le otorgó el puesto de Drum Chair en la Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Yes! Trio representa la capacidad de dialogar juntos a través de acentuaciones ascendentes y progresivas que suscriben franjas sincopadas enraizadas en la tradición, lo contemporáneo y retos innovadores que concretan su sello creativo. Ejecución de un jazz nítido, trasparente sin líneas armónicas rebuscadas ni experimentación gratuita. Exposición melódica-rítmica de seductora proporción. Gala complementada con una Clase Magistral gratuita dictada por los integrantes del trío para estudiantes de música y público interesado.

“Estamos cerrando la cartelera de este año con un ensamble integrado por tres instrumentistas virtuosos: Goldberg un pianista que conoce muy bien los arcanos de la tradición insertada en tentadoras líneas trasformadoras; Avital, bajista empapado de las tradiciones del Magreb y el Oriente; y Ali Jackson, baterista que concibe cadencias sujetas a motivos melódicos contagiosos. Será un concierto entrañable”, comenta el trompetista Eugenio Elias, curador musical del New York Jazz All Stars.

YES! TRIO EN CONCIERTO

Dónde: El Cantoral.

Puente Xoco. Puerta A.

Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: Sábado, 18 de octubre, 2025

Horario: 20:30 horas

Boletos: de 500 a mil 200 pesos